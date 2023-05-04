在台誤服老鼠藥危殆 澳大學生專機返抵昆州就醫

他自4月18日以來一直在台北醫學大學醫院接受治療。院方以血漿輸注（plasma infusions）和維生素K治療，但據報出現過敏反應，導致了呼吸衰竭和心臟問題。





他的家人一個月來在網上籌款，籌到208,682元，得以僱用救援專機將Alex接返澳洲。他所乘搭的Cessna Citation飛機昨日（5月3日）下午抵達達爾文，並在昨晚抵達布里斯本。





他在機場雖然躺在擔架床上，但向現場記者展露笑容。他之後被送往亞歷山德拉公主醫院（Princess Alexandra Hospital），由毒理學專家問診，目前情況穩定。



一位親屬Lizzy Shorey-Kitson向澳洲廣播公司（ABC）表示，家人希望他可以「在親友身邊繼續治療」。





「這是艱難的幾天，但很感謝醫療救援團隊和台北大學醫院，在這艱難時刻給我們的幫助。當然也感謝慷慨解囊的人們和社區的資助，讓我們可以把Alex帶回家。」





派出救援轉機的陽光海岸Machjet International公司常務董事Simon McDermott表示，這次行動爭分奪秒，有3位機師參與，其中兩位負責來回台灣，一位在達爾文待命。





他介紹，以救援轉機截載海外澳洲人通常需要數日準備時間。「第一步是聯絡要去的國家並獲得批准，這大概需要兩三天。」





此外，飛機的飛行高度不能太高，以免引起併發症。實際上，因病情惡化，行動先後被延遲了4次。



