在台誤服老鼠藥危殆 澳大學生專機返抵昆州就醫

來自昆州Toowoomba的24歲大學生Alex Shorey在台灣淡江大學學習國語，作為他在昆士蘭大學語言和市場學位的一部份課程。期間，。
他自4月18日以來一直在台北醫學大學醫院接受治療。院方以血漿輸注（plasma infusions）和維生素K治療，但據報出現過敏反應，導致了呼吸衰竭和心臟問題。
他的家人一個月來在網上籌款，籌到208,682元，得以僱用救援專機將Alex接返澳洲。他所乘搭的Cessna Citation飛機昨日（5月3日）下午抵達達爾文，並在昨晚抵達布里斯本。
他在機場雖然躺在擔架床上，但向現場記者展露笑容。他之後被送往亞歷山德拉公主醫院（Princess Alexandra Hospital），由毒理學專家問診，目前情況穩定。
一位親屬Lizzy Shorey-Kitson向澳洲廣播公司（ABC）表示，家人希望他可以「在親友身邊繼續治療」。
「這是艱難的幾天，但很感謝醫療救援團隊和台北大學醫院，在這艱難時刻給我們的幫助。當然也感謝慷慨解囊的人們和社區的資助，讓我們可以把Alex帶回家。」
派出救援轉機的陽光海岸Machjet International公司常務董事Simon McDermott表示，這次行動爭分奪秒，有3位機師參與，其中兩位負責來回台灣，一位在達爾文待命。
他介紹，以救援轉機截載海外澳洲人通常需要數日準備時間。「第一步是聯絡要去的國家並獲得批准，這大概需要兩三天。」
此外，飛機的飛行高度不能太高，以免引起併發症。實際上，因病情惡化，行動先後被延遲了4次。
Alex的父親Stephen Shorey本身是全科醫生，他表示兒子如何誤服老鼠藥仍然是個謎，可能是透過食物。「但一些物質也能透過皮膚吸收，難以百份百肯定。」
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