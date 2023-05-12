幼兒被蚊咬後死亡 恐怖腦炎病毒或隨候鳥散播 專家：暫無疫苗治療

據北領地衛生部周四（5月11日）表示，一位居住在達爾文南部Big Rivers地區的幼兒在本月初被蚊子叮咬後感染了「梅利河谷腦炎病毒」（Murray Valley encephalitis Virus）去世。





這種恐怖的病毒源自澳洲北部和巴布亞新幾內亞（Papua New Guinea），可以引起罕見的致命腦部感染。今年，已有三人死於該病毒，包括達爾文一名70多歲的女性在內。





當局指，對於這病毒，目前沒有疫苗可用，人們唯一可以採取的預防措施就是避免蚊子叮咬。





貝里瑪獸醫實驗室（Berrimah Veterinary Laboratory）的檢測結果顯示，在 Tennant Creek 和 Alice Springs 等地區的蚊子身上帶有該病毒。





她補充，該地區的白鷺等水鳥已被發現攜帶該病毒，「那些沒有接觸過病毒，或生活在非病毒流行區域的人，更容易受到感染，例如年幼的孩子。」





她提醒民眾，「在所有積水乾涸前仍存在風險，被帶病毒的蚊子叮咬，可能致命。」





大多數感染病毒的人都沒有症狀，一般只是輕微症狀，每 800 個人中只有一個人可能被嚴重感染，致生命危險。





當局建議該地區的人們要注意遮蓋身體，並警告指蚊子在日落後、夜晚和早晨更加活躍。

