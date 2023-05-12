反對黨：財案令中產人士每年收入少 25,000 元

他在接受七號台訪問時表示，當中低收入人士獲得稅務抵免時，中等收入人士卻沒有資格獲得政府任何對弱勢社群的支援。





達頓說：『1000 萬澳洲人將在 7 月 1 日面臨加稅。』 因為他表示，政府在財案中並沒有提及在未來一年, 電費和煤氣費可能會上漲約 500元。 而工黨在過去 12 個月中創造了一個有工作但是貧窮的中產階層，而當他們努力去工作時，卻無法保持生計。』





反對黨副領袖利蘇珊（Sussan Ley）亦表示贊同，並表示政府的財案對降低通脹並沒有任何幫助。





她說：『澳洲的中產階層完全被這個預算案拋諸腦後。現時，平均每個澳洲家庭都會比以往每年少了 25,000 元』。





她又指出，她是相信經濟學家理查森指今次財案會令澳洲的通脹加劇的言論，而現時許多家庭亦正面對生活困難，而她認為，兩黨聯盟知道徵稅和開支並非是應對通脹的計劃。





不過，財長查默斯 （Jim Chalmers ）則表示，兩黨聯盟只是試圖分裂民眾。





查默斯表示：『達頓必須結束這種分裂。達頓是一個製造分裂的人，也是一個不可信的人。』





查默斯又指達頓只是從以往該黨的總理像艾保德（Tony Abbott）和莫理遜（Scott Morrison ）那裡得到指示，而他的策略就是要分裂澳洲人，但查默斯就指， 工黨的財案是凝聚澳洲人，一起支持弱勢社群和中等階層的人士，以及對未來的經濟增長作出關鍵投資 。這是工黨政府的首要任務。





除了指工黨並沒有照顧中等階層的人士之外，達頓還表示，政府對未來移民的預測顯示，他們是想要一個他所謂的「大澳洲」，即是一個擁有更多人口的國家，但達頓認為，這樣只會給住房危機帶來更大的壓力。





達頓說：『我們是支持經精心策劃的移民計劃。因為澳洲是一個偉大的多元文化社會， 也是世界上最好的國家之一。但事實是，如果你正處於住房及租屋出現困難的危機之中，又或者在上班和接孩子放學時面對擁擠的交通的時候，要在未來五年內，每年增加 300,000名移民，那麼，究竟這些人可以住在哪裡呢？』





而工黨政府所推動的房屋政策草案早前亦第二次未能獲參議院通過。





澳洲房屋未來基金草案建議建立一個 100 億元的投資基金，利用投資所獲得的收益，在五年內建造 30,000 間居屋，而每年在這方面的支出將會限制在 5 億元。





不過，有關計劃就受到兩黨聯盟、綠黨和獨立參議員波科克的反對而未能通過。其中，綠黨要求政府每年花費 50 億元，直接投資興建居屋，同時，亦要在全國實施凍結租金的措施。但工黨參議員黃英賢（Penny Wong）就指摘綠黨和兩黨聯盟是阻礙政府的發展步伐。





至於獨立參議員藍比（Jacqui Lambie）則與工黨政府達成協議，要政府保證在每個州和領地中，至少要提供 1,200間新的可負擔的房屋來解決逼切的住房危機。





但由於有關草案的辯論仍然未能達成共識，因此面對住房壓力的人士，將要等參議院在 6 月再次開會時，才能知道有關政策最終是否能獲得通過。詳情請收聽鄺美玲和許蓓欣的報道。





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