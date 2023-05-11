從 9 月 20 日起，一些領取像尋工者津貼（Jobseeker）、青年津貼、Austudy、ABSTUDY和雙親育兒津貼 （partnered parenting payment）等的人士， 都可以在現有的福利金額以外，每兩星期再獲得增加 40元的津貼。





同時，原本給予60 歲及以上的尋工者更高的津貼，現時亦會擴大至 55 歲以上的人士。雖然一些社區組織和綠黨均表示，財案在增加社會福利和幫助減低生活開支的金額仍然不足，但財長查默斯（Jim Chalmers）則認為，有關的紓困措施，對幫助那些艱難度日的人與不會導致通脹之間取得了適當的平衡。





同時， 總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 亦表示，為政府的這份財案感到自豪。





他說：『這是一項照顧大家的預算案。同時，亦為對單親撫養費所作的改變感到非常自豪。』





另外，他亦提及對低收入人士所提供的租金援助增加百分之 15， 並表示今次財案是一個負責任的預算案，並且在不增加通脹壓力的同時減輕家庭的開支壓力。





艾巴尼斯曾經表示，他是不會讓一些人落後，亦不會拖慢一些人的步伐，而他認為，這個財案亦正好反映他這個原則。





不過，綠黨領袖班特 (Adam Bandt)則表示，政府維持已經立法的第三階段減稅的措施，是以犧牲弱勢澳洲國民作代價，也是一項讓數百萬人落後的預算案。因為他們選擇花費 25 萬億元為非常富有的人減稅，但尋工者津貼卻只是每天增加 2.85元，不足以讓他們買一條麵包。





而在野兩黨聯盟亦表示，今次財案將會導致通貨膨脹。而兩黨聯盟亦會於今晚（11／5） 在國會對財案作出回應。究竟他們會作出甚麼回應，相信大家今晚自有分曉。在今天的【大眾論壇】，我們想問問大家：『你認為今次財案是否能夠真正紓解民困呢？』





鄺美玲和陳渝童今天亦很高興請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新和我們一起討論這個話題。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。