環球市場走勢偏軟 新財案對市場有何影響？Play10:35財案如何影響澳洲？ Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (10MB) 昨日環球股市表現未如理想，澳洲、亞太區及美股亦走勢偏軟。盧婉霞在本節《寰宇金融》請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新Brian與大家分析有關市況，Brian 亦與大家就昨晚財案出爐，分享財經界人士有何看法。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容【加息未止】美國聯儲局一如預期加息四分一厘加息決定大跌專家眼鏡 利率將向右走？向左走？專家：全球市場不明朗 「五窮月」有多大機會成真？澳洲首季CPI升幅放緩 專家：5月有望不再加息【經濟衰退？】美國3月CPI低過預期 專家指通脹仍高粵港落實「港車北上」日股5月首交易日造好突破29000點瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes美地區銀行危機再惡化 惹來市場憂慮西太平洋銀行半年利潤長22% 中期股息派每股7毫【加息未止】美國聯儲局一如預期加息四分一厘加息決定大跌專家眼鏡 利率將向右走？向左走？