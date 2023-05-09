環球市場走勢偏軟 新財案對市場有何影響？

Money is taken out of a wallet Canberra, April 8, 2014.

財案如何影響澳洲？ Source: AAP

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昨日環球股市表現未如理想，澳洲、亞太區及美股亦走勢偏軟。盧婉霞在本節《寰宇金融》請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新Brian與大家分析有關市況，Brian 亦與大家就昨晚財案出爐，分享財經界人士有何看法。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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