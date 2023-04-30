加息決定大跌專家眼鏡 利率將向右走？向左走？Play08:24澳聯儲再次宣佈加息。 Credit: RBA下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (8.77MB) 昨日恆指略有上升，而中國內地因為五一假期，繼續休市。美股今早三大指數全告失守，有指是由於美國展開一連兩日的議息會議，投資者對此有所憂慮，大幅拋售地區銀行投資所致。 另外，澳股昨日在澳洲儲備銀行宣佈加息決定後應聲下滑。 今日《寰宇金融》中，盧婉霞會除了為大家概括環球市況，同時信永中和企業與私人客戶諮詢董事秦建樂（Michael）亦會與大家分析昨日澳洲儲備銀行宣佈再次加息的決定。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容儲銀暫停一次後再次加息 基準利率調高至3.85厘央行再次加息 是否消除「黏性通脹」的利刃？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes粵港落實「港車北上」日股5月首交易日造好突破29000點專家：全球市場不明朗 「五窮月」有多大機會成真？澳洲首季CPI升幅放緩 專家：5月有望不再加息瑞信首季度轉虧為盈 市場如何解讀？