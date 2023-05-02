粵港落實「港車北上」日股5月首交易日造好突破29000點

粵港落實「港車北上」日股5月首交易日造好突破29000點Play05:20粵港落實「港車北上」；日本東京大學聘馬雲為客座教授。 Credit: Wikipedia / N509FZ下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (4.88MB) 昨日（5月1日）澳股報升，ASX200 收於7334，升25點。香港特區政府昨日公佈「港車北上」的實施安排。粵港政府同意於6月1日上午9時開始接受合資格的香港私家車申請，並於7月1日起開始讓已獲批的香港私家車經港珠澳大橋口岸往來香港與廣東省。日本東京大學昨日發佈消息，聘阿里巴巴集團創始人馬雲為東京學院（Tokyo College）的客座教授。日本4月製造業採購經理指數（PMI）終值49.5，連續6個月處於50以下的收縮水平。日股在5月首個交易日造好，突破29000點關口，近9個月以來首次。銀行危機再現，最新主角為第一共和銀行被摩根大通收購，市場反應平靜。華爾街股市反覆偏軟，三大指數低收。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容專家：全球市場不明朗 「五窮月」有多大機會成真？澳洲首季CPI升幅放緩 專家：5月有望不再加息【經濟衰退？】美國3月CPI低過預期 專家指通脹仍高瑞信首季度轉虧為盈 市場如何解讀？標普4月PMI指數勝預期 電動車減價戰進入「戰國時代」淘汰賽？【係咪到頂？】大行唱淡未來美股走勢瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes專家：全球市場不明朗 「五窮月」有多大機會成真？澳洲首季CPI升幅放緩 專家：5月有望不再加息瑞信首季度轉虧為盈 市場如何解讀？恒指失守兩萬關 美重磅科技股放榜 市場氣氛審慎