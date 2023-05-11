【荀工？】雪梨家庭招聘全職寵物貓保姆

Key Points 雪梨一個家庭正招聘一名留宿，全職貓保姆。

該招聘廣告指出，申請人必須具經驗。

職責包括每天帶貓多次到戶外，以及向貓提供豐富多彩的活動。

生活開支是全澳很多家庭面對的壓力，但也有例外。雪梨東區一個家庭，招聘保姆，去照顧並非兒童，也不是經常要帶出街做運動的寵物狗。





而是照顧飼養的一隻貓。



廣告在招聘網站SEEK刊登，不過就寫明申請人須具經驗。





該網上招聘廣告表示： 不要錯過這個千載難逢的機會，全職照顧一隻寵物，只專注於照顧和愛護一隻貓。」





廣告指：「這私人職位在東區，為一個忙碌的家庭工作，作為寵物保姆/照顧者。需要可以全職留宿，照顧最心愛的，漂亮的澳洲貓。」





職責和責任包括餵食、玩耍、清潔食物和如廁區、健康檢查和「提供愛和關注」。 雖然有意者可以想像會有一些黃金時間，來看他們計劃閱讀的書籍或關注的節目，而這份工作還包括「每天多次帶貓到外面，到花園和庭院」以及向貓提供「豐富多彩的活動和精神刺激」。



廣告說明，申請人必須有照顧貓的經驗，無論是專業的還是作為寵物主人，對貓的需求有「深刻的理解」，具有專業的舉止，出色的溝通技巧，以及有效的兒童工作核查證明（Working With Children Check）、急救證書和警方無犯罪記錄證明，或願意獲取這些證明。





同時還必須願意在周末和假期工作。





薪酬包括獲提供單人房間，以及「極好而美麗的房子內的所有設施」，和基於經驗和資格的薪金。





廣告建議理想的人選是沒有自己寵物的單身人士，因為這是一個留宿職位，並且尋求長期穩定的工作







