澳洲黑色夏季嚴重山火 是連續三年拉尼娜現象「原凶」？

新研究顯示，四年前「黑色夏季」發生的山林大火,在太平洋部份地區形成雲層，對全球氣候周期有重要影響。

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澳洲2019年至2020年的黑色夏季山火，席捲東岸地區，至少34人喪生，燒毀的林木超過2000萬公頃。/AAP/Darren England

要點
  • 新研究指，嚴重山林大火有助雲層形成。
  • 研究人員使用模型來證明叢林大火的排放物如何改變天氣模式。
  • 全球氣候模式，會在變冷的拉尼娜和變暖的厄爾尼諾週期之間游離，介於兩者之間的屬於中性狀態。
今日發表的新研究報告顯示，澳洲2019年至2020年度發生的「黑色夏季」山火，可能導致拉尼娜（La Niña）現象罕見地連續出現三年。

研究在學報「科學進展」（Science Advances）發表，被認為可用於改善對未來氣候周期的預測。
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氣象局證實連續三年拉尼娜現象 澳洲夏季再面臨大量降雨

由於該年度的山火「異常」嚴重，產生的煙霧氣溶膠，與大型山火噴發的規模相當。

研究模型顯示，噴出的煙霧氣溶膠形成形巨大的雲層，吸收了來自太陽的輻射並導致地表水溫下降。

研究人員認為，這些干擾，可能有助引發異常漫長的拉尼娜天氣模式的開始。

從 2019 年底到 2020 年初，「黑色夏季」山林大火席捲澳洲東岸地區，估計有2430萬公頃林木遭燒毀，至少34人喪生，遭燒死的動物就數以百萬計。城市籠罩在毒霧中。

2020 年 9 月至 2023 年 3 月期間，全球天氣模式罕見的連續三年拉尼娜現象，引發了一系列極具破壞的強烈熱帶氣旋，同時加劇世界其他地區的乾旱旱。

研究由美國國家大氣研究中心（US National Center for Atmospheric Research）進行。研究員法蘇洛（John Fasullo）及羅森布魯姆（Nan Rosenbloom）使用模型來證明，山林大火的排放如何改變天氣模式。

山火的煙霧充滿可作為「凝結核」的顆粒，這些顆粒吸引大氣中的水份子，形成雲層。

大氣影響

模型顯示，這層雲層可能導致熱帶太平洋「大面積表面降溫」，這是拉尼娜現像開始的關鍵因素之一。

研究報告指出： 「這研究顯示，東太平洋出現的涼爽條件與氣候，澳洲嚴重山火排放引發的氣候，兩者有潛在聯繫。」

澳洲氣候科學家莫特洛克（Tom Mortlock）說，山林大火導致太平洋部份地區形成雲層，這在全球氣候調節有重要影響。

他說：「太平洋的東南角，對於厄爾尼諾（El Niño）和拉尼娜現象來說，是非常敏感和重要的地區。」

「我們經常看到厄爾尼諾或拉尼娜現像，在該海域形成的最初跡象。」

澳洲極端氣候卓越中心（Australian Centre of Excellence for Climate Extremes）的斯特拉頓 (Pete Strutton) 表示，這證明該年度夏季的山林大火，規模巨大。

他說： 「我們在澳洲東南部陸地發生的事件，會對大氣產生了影響。」
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澳洲叢林大火如何成阻止「臭氧層」恢復禍首

去年，一個由英國研究人員組成的獨立小組發現，「黑色夏季」山林大火向大氣中排的煙霧，數以百萬噸計，可能令南極臭氧層空洞擴大。

全球氣候模式，會在變冷的拉尼娜和變暖的厄爾尼諾週期之間游離，介於兩者之間的屬於中性狀態。
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Published 11 May 2023 10:18am
Presented by Wyee Yeung
Source: SBS