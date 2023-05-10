【去旅行都要比多啲！】政府上調各項簽證費用 學生簽證加價10%

要點 聯邦財案中幾乎所有簽證的申請費都會增加至少6%。

留學生、工作假期簽證的費用更大幅提升10%及25%。

離境費用（Passenger Movement Charge）的提升意味著離開澳洲國境的成本將會增加。

到訪澳洲的旅客、背包客和國際學生將需要支付更高的簽證申請費用。





聯邦財案的文件顯示，從今年7月1日起，政府將增加多種簽證類型的申請費用，包括指定訪客和臨時簽證類別。





離境費用（Passenger Movement Charge）的提升，亦意味著離開澳洲國境的成本將會增加。



大部份簽證的申請費都加價

將會上調申請費用的簽證類別包括訪客簽證、工作假期簽證、工作及假期簽證、培訓簽證、臨時活動簽證和臨時工作短期專業簽證等。





旅客將收影響，訪客簽證類別600的申請費用將會從150澳元上調至190澳元。





國際學生亦受影響，學生簽證（簽證類別500）的申請費用將會從650澳元上調至715澳元。





背包客使用的工作假期簽證將會從510澳元上調至640澳元。



而太平洋區域簽證和太平洋澳洲勞動力流動計劃（The Pacific Engagement Visa and Pacific Australia Labour Mobility scheme）將不受費用上漲的影響。





政府表示，將在未來五年內從費用上漲中籌集6.65億澳元，以改善簽證處理時間和「其他政府優先事項」。



還有誰需要支付更多費用？

搭乘國際航班或海運離開澳洲的人將需要支付額外的10澳元。





離境費用（Passenger Movement Charge）是對搭乘國際航班或海運離開澳大利亞的乘客徵收的一項費用，從2024年7月1日起，這項費用將從每人支付60澳元上漲至每人需支付70澳元。



國際學生有什麼要注意？

國際學生的工作權利亦有改變。從今年7月1日開始，國際學生將被允許在完成某些學位課程後額外工作兩年。





在新冠疫情期間取消的國際學生簽證持有人的工作時間上限將於2023年7月1日恢復。每兩週的工作時間上限將從疫情前的40小時增加到48小時。





在照護老年人領域工作的國際學生將在2023年12月31日之前豁免每兩週48小時的工作限制。



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