氣象局證實連續三年拉尼娜現象 澳洲夏季再面臨大量降雨

氣象局（BOM）宣佈澳洲出現罕有的連續第三年拉尼娜（La Nina）現象，即將到來的夏季將會有大量降雨和潮濕天氣。





多個月來一直有揣測拉尼娜現象會再次出現，現在根據大氣同海洋指標，氣象局的拉尼娜警報系統確認這個現象將再出現，預測北岸和東岸會有高於平均的雨量和較涼的氣溫。





氣象局在最近幾個月觀察到的熱帶太平洋中部降溫、信風強度以及赤道雲量均呈現典型的拉尼娜現象指標。「模型表明，這次拉尼娜現象可能在春季達到頂峰，並在2023年初恢復到中性狀態。」





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今年在昆州東南部和新州北面河流區域發生的嚴重水災，被認為是拉尼娜現象所造成。不過今次預計持續時間較短，也沒上兩次嚴峻。



連續三年出現拉尼娜現象並不尋常，自1900年以來只出現過三次。





墨爾本大學極端氣候卓越研究中心（ARC Centre of Excellence for Climate Extremes）副主任Julie Arblaster教授表示，今次拉尼娜現象將「非常令人擔憂」，因為它可能在今年春天給東部帶來極端潮濕天氣。





「許多地區仍在從今年早前的洪災中恢復，在已飽和集水區的額外降雨可能會阻礙這種恢復。」





氣象局表示，全球變暖正在繼續影響本地和世界各地的氣候，澳洲的氣溫在1910年至2020年期間上升了約攝氏1.47度。





近幾十年，南部的冬季降雨量總體減少了10%至20%。此外，澳洲還出現短時間內出現暴雨的趨勢，特別是在北部。

