【突然入冬】中醫教您最簡易秋冬合家歡湯水 附中醫養生美容貼士

The University of Technology Sydney intends to stop offering its degree in traditional Chinese medicine after more than 25 years, angering students and alumni who say the quality of Sydney's acupuncture and herbalist services will suffer.

天氣開始入冬，澳洲東南部的剛剛度過幾年來最寒冷的五月周末，轉天氣容易患感冒頭痛，皮膚都會乾燥。 Source: SBS

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天氣開始入冬，澳洲東南部的剛剛度過幾年來最寒冷的五月周末，一轉天氣，好容易冷親頭痛，街上亦多人患傷風感冒。而且秋冬時候，連皮膚都會乾燥痕癢。今集的【健康快樂人】蔡苡雯就請來陳曙儀中醫師和大家講解下，在中醫角度的入冬保健貼士。陳醫師更會介紹幾款合適一家大小，容易煲，又可以美容的湯水。請收聽這集【健康快樂人】。

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