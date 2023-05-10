【突然入冬】中醫教您最簡易秋冬合家歡湯水 附中醫養生美容貼士

【突然入冬】中醫教您最簡易秋冬合家歡湯水 附中醫養生美容貼士Play10:33天氣開始入冬，澳洲東南部的剛剛度過幾年來最寒冷的五月周末，轉天氣容易患感冒頭痛，皮膚都會乾燥。 Source: SBS下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.66MB) 天氣開始入冬，澳洲東南部的剛剛度過幾年來最寒冷的五月周末，一轉天氣，好容易冷親頭痛，街上亦多人患傷風感冒。而且秋冬時候，連皮膚都會乾燥痕癢。今集的【健康快樂人】蔡苡雯就請來陳曙儀中醫師和大家講解下，在中醫角度的入冬保健貼士。陳醫師更會介紹幾款合適一家大小，容易煲，又可以美容的湯水。請收聽這集【健康快樂人】。更多內容單次處方兩月配藥量 藥劑師：加劇藥物短缺及病人過量用藥印度變種新冠病毒有幾勁？專家：傳播力強但殺傷力低【流感加新冠變種】專家指接種疫苗有助共同抵抗遺體與器官捐贈與時間競賽 家人溝通至關重要大腸憩室炎 — 糞便掉入大腸憩室成糞石引致發炎【專家話你知】CCTA 心臟血管造影偵測冠狀動脈阻塞瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （5月11日）美國4月CPI按月上升0.4% 符合市場預期SBS 新聞簡報（5月10日）【移民困境】在澳洲應如何防止家庭暴力？