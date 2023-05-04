單次處方兩月配藥量 藥劑師：加劇藥物短缺及病人過量用藥

單次處方兩月配藥量 藥劑師：加劇藥物短缺及病人過量用藥Play10:13澳洲政府建議允許長期病患者憑一張處方可購買兩個月劑量藥物，即是將普通藥物的單個處方配藥量從30天提高到60天。 Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.36MB) 澳洲政府建議允許長期病患者，憑一張處方可購買兩個月劑量藥物，即是將普通藥物的單個處方配藥量從30天提高到60天。這個建議或者可以降低患者購買常用藥的費用，但藥劑行業表示，這樣做亦帶來其他問題。尤其澳洲目前面對嚴重的藥物短缺問題，藥劑師亦指會引發其他有關病人健康上的問題。 在今日的【健康快樂人】裡，蔡苡雯邀請到注冊藥劑師蘇偉庭 Wilson 和大家談談這個政策可能帶來的潛在問題。更多內容印度變種新冠病毒有幾勁？專家：傳播力強但殺傷力低【流感加新冠變種】專家指接種疫苗有助共同抵抗遺體與器官捐贈與時間競賽 家人溝通至關重要大腸憩室炎 — 糞便掉入大腸憩室成糞石引致發炎【專家話你知】CCTA 心臟血管造影偵測冠狀動脈阻塞瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes俄羅斯指烏克蘭暗殺普京 專家提出各種疑點SBS 中文新聞 （5月4日）【頭號殺手肺癌】聯邦政府撥款推出「全國肺癌篩查計劃」【加息未止】美國聯儲局一如預期加息四分一厘