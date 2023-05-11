【新試驗計劃】唔駛經醫生 都可以買到抗生素？

要點： 新州政府從周一開始在多間藥房開展試驗計劃，讓患者獲得治療泌尿道感染的藥物。

年齡介乎18至65歲，出現無併發性泌尿道感染跡象的女性可以使用該藥物。

醫生倡議組織擔心該試驗計劃可能危及患者安全。

隨著政府推出一項旨在減輕該州全科醫生壓力的大型試驗計劃，新州的女性很快將更容易獲得泌尿道感染的治療藥物。





從周一開始，患者能夠在全州多間藥房櫃台獲得針對無併發性泌尿道感染的抗生素治療。





該試驗計劃將包括新州的100間藥房，其中約三分之一在雪梨，以及拜倫灣(Byron Bay)、納拉布里(Narrabri)和奧爾伯里(Albury)。



如果女性年齡介乎18 至 65 歲，並且並無出現併發性泌尿道感染症狀，則可以購買這些藥物。





計劃於 7 月後將涵蓋更多社區藥房，屆時試驗計劃的第二階段亦將擴大，允許女性在藥房櫃檯購買口服避孕藥，除非這是她們第一次服用該藥物。





新州衛生廳長帕嘉（Ryan Park）周四（5月11日）表示，令患者更易獲得藥物是新州政府的首要任務。





帕嘉說：「我們希望確保安全地完成這項工作，我們決心把它做好。」





「這不僅會改善患者獲得藥物的機會，而且還會減輕全科醫生和基礎醫療服務的壓力。」



這項耗資 500 萬澳元的試驗計劃最初是由前州長佩洛德（Dominic Perrottet）在州選舉前宣佈的，聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）對此表示歡迎。





畢勒今年較早時曾向澳洲廣播公司珀斯電台表示：「在國家對良好醫療保健的需求暴漲，而醫療人員供應有限的時候，不讓每個人都充分發揮他們的技能和訓練是不合理的。」





「我非常希望看到這些試驗計劃繼續進行，並為更有智慧地及有效地善用我們的醫療人員建立證據基礎。」



然而，醫生倡議組織批評這項試驗計劃，稱它可能會帶來新的病人安全風險。





澳洲皇家家庭醫生學院（Royal Australian College of General Practitioners）副主席威利特（Bruce Willett）向澳聯社表示，該試驗計劃將導致女性接受不合標準的醫療護理。





威利特說：「我們認為這是女性健康的倒退。」



