【抗衡中國】拜登與巴布亞新畿內亞簽署國防協議

要點： 預計美國總統拜登將與巴布亞新畿內亞簽署國防協議。

華盛頓正試圖阻止太平洋島國與中國建立安全關係。

中國在太平洋地區展開基建設施項目已有十年。

巴布亞新畿內亞外交部長表示，美國總統拜登將與巴布亞新畿內亞簽署國防和監視協議，此次訪問將重申該國的戰略重要性。而拜登的叔叔在二戰中死於該國。





美國國務院向美國國會提交的文件顯示，美國對南太平洋人口最多的國家巴布亞新畿內亞的發展援助將增加一倍，達到 3200 萬美元（4700 萬澳元），其中包括 2500 萬美元（3700 萬澳元），用於優先解決氣候變化的問題。





華盛頓正尋求阻止遠至 4000 萬公里海洋的太平洋島國與中國建立安全關係，在台灣局勢日趨緊張的背景下，這情況日益令人擔憂。





白宮證實，拜登將於前往澳洲雪梨出席 5月24日四方安全對話（包括：美國、日本、印度、澳洲）領導人峰會途中，即 5 月 22 日在巴布亞新畿內亞首都莫爾茲比港（Port Moresby）短暫停留。



他將在那裡會見 18 位太平洋島國領袖。





巴布亞新畿內亞外交部長特卡琴科 (Justin Tkachenko)告訴路透社，美國和巴布亞新畿內亞之間的國防合作協議於上周確定，「現在我們可以在拜登來到這裡時正式簽署協議」。





他在接受訪問時說，屆時亦會簽署另一項允許美國海岸警衛隊於巴布亞新畿內亞廣闊的專屬經濟區巡邏的協議，巴布亞新畿內亞官員會作為「船員」在船上，協議亦會涵蓋衛星監視系統。





他說：「我們將能夠利用美國的衛星安全系統。一旦我們簽署協議，它將有助於監控我們的水域，而我們目前無法做到這一點。」





「這將是一項絕佳的協議，可以保護我們的自然資源免遭非法捕獵和盜竊，尤其是我們的漁業。」





中國在該地區開展基建設施項目已有十年，並於去年與所羅門群島達成了一項安全協議，此後暫停美國海岸警衛隊船隻進入其水域。





中國國家主席習近平三次訪問該地區，包括 2018 年訪問巴布亞新畿內亞，但北京去年未能與 10 個國家簽署安全和貿易協議。





對於拜登來說，這次訪問也將具有個人意義，突顯巴布亞新畿內亞對地區安全的重要性。



拜登在 2016 年訪問澳洲期間回憶說，他的兩個叔叔在二戰期間作為機師駐紮在巴布亞新畿內亞，其中一位在 1944 年 5 月因飛機失事逝世。





歷史學家表示，巴布亞新畿內亞對於美國在戰爭中穿越太平洋解放菲律賓至關重要，澳洲外交部長黃英賢(Penny Wong)敦促人們回顧歷史，了解「太平洋島嶼對澳洲的國防需求具戰略重要性。」





當地媒體曾報道澳洲國防審查報告的機密部分，警告澳洲將無法抵禦中國從太平洋發射的導彈襲擊。





美國國務卿前平叛特別顧問、新南威爾士大學教授基爾卡倫(David Kilcullen)在澳洲外交事務中寫道，中國的反戰艦彈道導彈，如果部署在太平洋島嶼上，可能會阻止美國和澳洲海軍的行動。





中國和所羅門群島否認他們的安全協定涵蓋允許建立海軍基地。





去年與太平洋島國領袖會晤後，美國承諾提供 8 億美元（12 億澳元）的經濟援助計劃，該計劃必須在國會商議並獲得批准，預計要到秋天才有進展。



