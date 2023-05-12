馬斯克辭任Twitter CEO 將由女行政總裁接替 Tesla 股價應聲彈 2%

馬斯克（Elon Musk）於昨日周四於 Twitter 發推文公佈將離任 Twitter 行政總裁一職。

Elon Musk lanza ofensiva para comprar y "destapar" a Twitter

Tesla創辦人，亦是Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）。 Source: AAP

Tesla 創辦人，亦是 Twitter 老闆馬斯克（Elon Musk）於昨日周四（5月11日）於 Twitter 發推文公佈，他將離任 Twitter 行政總裁（CEO）一職，並指將任命新任 CEO。該新任女性 CEO 將於 6 星期後上任，而馬斯克則轉任行政主席兼首席技術總裁，並負責產品、軟件及技術業務。

但馬斯克在推文中並沒有透露新任 CEO 是誰。
馬斯克在去年 11 月已表示，希望減少花在 Twitter 的時間，並最終找到一位新的領導者來運營這間社交媒體公司。

外界指此舉可能是為了減輕 Tesla 投資者的擔憂，有消息指，投資者對馬斯克花過多時間經營 Twitter 表示越來越擔心。

消息一出，Tesla 於今日美股尾段應聲上升，股價上漲 2.4%。反映投資者支持馬斯克的決定，並希望他投入更多時間於 Tesla 公司上。

馬斯克於去年 10 月完成收購 Twitter，並解雇多位高層及數百名員工以減少成本，其後宣稱Twitter 可達盈利平衡。
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Published 12 May 2023 10:32am
By Peggy Tsoi
Source: SBS