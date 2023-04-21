SpaceX史上最大型火箭星艦升空數分鐘後爆炸 馬斯克：吸取了經驗

美國私營太空探索技術公司 SpaceX 昨日（4月20日）美國東岸時間周四早上 9 時 33 分，在美國得州接近墨西哥邊境的發射場第二次試射最新一代運載火箭系統星艦（Starship）。但星艦升空後約 4 分鐘發生爆炸，未能加速進入預定軌道，無順利完成任務。



星艦升空後約4 分鐘發生爆炸，未能加速進入預定軌道，無順利完成任務。 Source: AAP / ABRAHAM PINEDA-JACOME/EPA 美國富商馬斯克（Elon Musk）旗下 SpaceX 製造的史上最大型火箭星艦總高度接近 120 米，配備 33 個引擎的超重型推進器，原定要在發射後約 2 至 3 分鐘與飛船分離，其後圍繞地球飛行。





外界相信，升空後不久發生爆炸的原因是超重型推進器部分似乎未能分離。





SpaceX公司形容雖然任務未能順利完成，但算是成功發射，並取得有用數據。公司領導層早前亦一再強調，今次發射屬實驗性質。



星艦升空後約4 分鐘發生爆炸，未能加速進入預定軌道，無順利完成任務。 Source: AAP / Eric Gay/AP 公司在推特 Twitter 表示，在火箭各節分離之前，星艦於半空中遭遇預期外的迅速分解。





馬斯克則表示：「這次任務為幾個月後的下次測試發射，吸取經驗及教訓。」



星艦原定在本周一（4月17日）發射升空，但 SpaceX 當日發現助推器壓力閥門出現加壓凍結問題，發射前幾分鐘決定押後至昨日。





SpaceX 公司星艦計劃目標是使用星艦將人和貨物送往月球，並最終送往火星。



