誰竟能取代馬斯克成世界首富？

不過，據資料顯示，沒有人比51 歲的馬斯克賺到或虧損了更多的金錢。





據報，這位企業家於14 個月前的身價為 3400 億美元。但現時他的身家只有1370 億美元 ，而這個數字，亦令他失去了成為「世界首富」的地位。





福布斯（Forbes）於去年 12 月將法國頂級奢侈品公司LVMH集團的董事長阿爾諾（Bernard Arnault）列為是現今的「世界首富」，他所擁有的資產總值達1620 億美元（約為2380億澳元）。





經營電動車公司特斯拉和航空業務SpaceX的馬斯克於去年4月時一直只顧追逐愛情生活，同時， 特斯拉的股價持續下跌，一些股東們表示，他們不相信這只是巧合。





另外，加上他在去年10 月以 440 億美元收購了社交平台 Twitter後，馬斯克在11月更加在該平台上開玩笑說，自己在推特上賠錢， 令到他在很大程度上不受一些進取人士的歡迎，因為這些人士許多均傾向於支持像特斯拉這樣推廣替代能源的企業。





特斯拉的股價在 2022 年下跌了百分之 65，在12 月時，股價更暴跌了百分之 44。 就連馬斯克自己也賣出了該公司達數十億美元的股票，因為他要努力使 Twitter有盈利。





至於亞馬遜的創始人貝佐斯（Jeff Bezos）則在2021年 4 月，成為首個身價超過 2000億美元的富豪。





彭博社估計他目前的身價為1070億美元 (約為1570億澳元)。 而馬斯克亦是另一位達到身家達20000億美元的富豪。





馬斯克星期日在推特上迎接新年時寫道：『有一件事是肯定的，就是（新一年）並不會沉悶。』



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