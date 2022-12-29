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馬斯克辭任推特 CEO 後竟有「足夠愚蠢的人」自薦接班？

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Elon Musk on Twitter

General view of twitter poll result, displayed on a mobile phone in London. Credit: Yui Mok/PA/Alamy

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Published 30 December 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

馬斯克（Elon Musk）決定辭去 Twitter 行政總裁（CEO）一職後，不久便有一位自稱是電子郵件發明者的印度裔美國企業家向他毛遂自薦，詢問馬斯克申請流程。今日鐳射全方位張艾利和大家分享此人是何方神聖。

Published 30 December 2022 at 10:00am
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在特斯拉（Tesla）老闆馬斯克（Elon Musk）買下推特（Twitter）後，推特可以說是爭議不斷，甚至多次引發馬斯克的公關危機。

聖誕前夕，馬斯克在網友的投票下，決定辭去推特負責人的職務。但他表示，在找到一個「足夠愚蠢（foolish enough）的接班人」來接任推特 CEO 後，自己才會辭職！馬斯克在發起投票，詢問網民他是否該辭去推特負責人一職？ 當時他承諾將遵守這次民意調查的結果。

最終，超過 1,000 萬人，即 57.5% 的受訪者，投票認為他應該離開這個職位。不過，他強調在 CEO 上場後，他將只管理 Twitter 的軟件和伺服器；他更願意把自己看作只是一名工程師。

現在有消息指，號稱是發明 E-mail 的印度裔美國企業家阿亞杜拉（VA Shiva Ayyadurai）想要申請這個職務，而他甚至還發文詢問馬斯克該怎麼申請該職位。究竟，這位印度裔商人是何方神聖？
阿亞杜拉於平安夜當日在 Twitter 上發文，表示自己對推特 CEO 的職務非常有興趣，而自己擁有麻省理工學院 4 個學位，並且成功創建了 7 間高科技軟體公司。

他標籤馬斯克詢問：「請告訴我該如何申請！」

據了解，阿亞杜拉除了擁有科技方面精彩的學經歷外，同時也是知名的反疫苗者，過去就曾提倡陰謀論、偽科學和毫無根據的醫學主張。而他在 2011 年時宣稱自己在十多歲就發明了 E-mail，並且在 1982 年 8 月提出版權注册！但此申請為遭到許多學者反對，因為其實 E-mail 早在 70 年代就開始使用。而美國版權局最後還是通過阿亞杜拉的版權申請。

對於阿亞杜拉突然跳出來申請推特 CEO 一事，不少網友也紛紛標籤馬斯克，想看看馬斯克會如何處理這件事情。但截至目前為止，馬斯克並沒有參與這篇推文的留言。畢竟，就連俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在 12 月 27 日發出的誇張預言，指他會當選美國總統！馬斯克也同樣懶得回應，無聲勝有聲，果然是公關上的高手！


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