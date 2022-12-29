馬斯克辭任推特 CEO 後竟有「足夠愚蠢的人」自薦接班？

在特斯拉（Tesla）老闆馬斯克（Elon Musk）買下推特（Twitter）後，推特可以說是爭議不斷，甚至多次引發馬斯克的公關危機。





聖誕前夕，馬斯克在網友的投票下，決定辭去推特負責人的職務。但他表示，在找到一個「足夠愚蠢（foolish enough）的接班人」來接任推特 CEO 後，自己才會辭職！馬斯克在發起投票，詢問網民他是否該辭去推特負責人一職？ 當時他承諾將遵守這次民意調查的結果。





最終，超過 1,000 萬人，即 57.5% 的受訪者，投票認為他應該離開這個職位。不過，他強調在 CEO 上場後，他將只管理 Twitter 的軟件和伺服器；他更願意把自己看作只是一名工程師。





現在有消息指，號稱是發明 E-mail 的印度裔美國企業家阿亞杜拉（VA Shiva Ayyadurai）想要申請這個職務，而他甚至還發文詢問馬斯克該怎麼申請該職位。究竟，這位印度裔商人是何方神聖？



阿亞杜拉於平安夜當日在 Twitter 上發文，表示自己對推特 CEO 的職務非常有興趣，而自己擁有麻省理工學院 4 個學位，並且成功創建了 7 間高科技軟體公司。





他標籤馬斯克詢問：「請告訴我該如何申請！」





據了解，阿亞杜拉除了擁有科技方面精彩的學經歷外，同時也是知名的反疫苗者，過去就曾提倡陰謀論、偽科學和毫無根據的醫學主張。而他在 2011 年時宣稱自己在十多歲就發明了 E-mail，並且在 1982 年 8 月提出版權注册！但此申請為遭到許多學者反對，因為其實 E-mail 早在 70 年代就開始使用。而美國版權局最後還是通過阿亞杜拉的版權申請。





對於阿亞杜拉突然跳出來申請推特 CEO 一事，不少網友也紛紛標籤馬斯克，想看看馬斯克會如何處理這件事情。但截至目前為止，馬斯克並沒有參與這篇推文的留言。畢竟，就連俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在 12 月 27 日發出的誇張預言，指他會當選美國總統！馬斯克也同樣懶得回應，無聲勝有聲，果然是公關上的高手！





8. Civil war will break out in the US, California. and Texas becoming independent states as a result. Texas and Mexico will form an allied state. Elon Musk’ll win the presidential election in a number of states which, after the new Civil War’s end, will have been given to the GOP — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022







