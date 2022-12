馬斯克辭任推特 CEO 後竟有「足夠愚蠢的人」自薦接班？

在特斯拉(Tesla)老闆馬斯克(Elon Musk)買下推特(Twitter)後,推特可以說是爭議不斷,甚至多次引發馬斯克的公關危機。





聖誕前夕,馬斯克在網友的投票下,決定辭去推特負責人的職務。但他表示,在找到一個「足夠愚蠢(foolish enough)的接班人」來接任推特 CEO 後,自己才會辭職!馬斯克在發起投票,詢問網民他是否該辭去推特負責人一職? 當時他承諾將遵守這次民意調查的結果。





最終,超過 1,000 萬人,即 57.5% 的受訪者,投票認為他應該離開這個職位。不過,他強調在 CEO 上場後,他將只管理 Twitter 的軟件和伺服器;他更願意把自己看作只是一名工程師。





現在有消息指,號稱是發明 E-mail 的印度裔美國企業家阿亞杜拉(VA Shiva Ayyadurai)想要申請這個職務,而他甚至還發文詢問馬斯克該怎麼申請該職位。究竟,這位印度裔商人是何方神聖?



阿亞杜拉於平安夜當日在 Twitter 上發文,表示自己對推特 CEO 的職務非常有興趣,而自己擁有麻省理工學院 4 個學位,並且成功創建了 7 間高科技軟體公司。





他標籤馬斯克詢問:「請告訴我該如何申請!」





據了解,阿亞杜拉除了擁有科技方面精彩的學經歷外,同時也是知名的反疫苗者,過去就曾提倡陰謀論、偽科學和毫無根據的醫學主張。而他在 2011 年時宣稱自己在十多歲就發明了 E-mail,並且在 1982 年 8 月提出版權注册!但此申請為遭到許多學者反對,因為其實 E-mail 早在 70 年代就開始使用。而美國版權局最後還是通過阿亞杜拉的版權申請。





對於阿亞杜拉突然跳出來申請推特 CEO 一事,不少網友也紛紛標籤馬斯克,想看看馬斯克會如何處理這件事情。但截至目前為止,馬斯克並沒有參與這篇推文的留言。畢竟,就連俄羅斯前總統梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)在 12 月 27 日發出的誇張預言,指他會當選美國總統!馬斯克也同樣懶得回應,無聲勝有聲,果然是公關上的高手!





8. Civil war will break out in the US, California. and Texas becoming independent states as a result. Texas and Mexico will form an allied state. Elon Musk’ll win the presidential election in a number of states which, after the new Civil War’s end, will have been given to the GOP

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE)