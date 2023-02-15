馬斯克稱願意協助地震救災 卻遭土耳其婉拒

土耳其遭黎克特制7.8級淺層強震侵襲，同時波及敘利亞邊境，強震後餘震不斷，土耳其主要城市的整個區域被夷為平地，死傷人數不停攀升，截至目前兩國已累積超過三萬人死亡。受到電力中斷、天氣惡劣等因素，救援人員直到今日還持續在近六千棟倒塌建築物的瓦礫堆中尋找幸存者。





全球各國派出救援隊前往災區協助救援，網民亦在推特 (Twitter) 上呼籲科技界巨富馬斯克 (Elon Musk) 參與救助活動，為該國提供網路服務。馬斯克隨即表示，自己願意獻出一份心意，但指星鏈系統尚未取得在該國境内營運的許可。若獲土耳其批准可隨時調配衛星，協助當地救災和災情通報。不過，土耳其雖對馬斯克的提議表達了感謝，但該國高級官員稱土耳其本身已具備充足的衛星通訊能力，部份電力中斷災區的地面接收站也仍能利用電池，提供電力運作；因此目前並無多餘通訊需求。土耳其外交部也未證實是否已正式拒絕馬斯克的提議。





據悉，SpaceX 原本計劃在今年第一季度，發射土耳其首顆通訊衛星 Turksat 6A，預計能大幅提升該國衛星通訊自主的能力。 土耳其政府在強震發生後宣佈全國哀悼 7 天，美國總統拜登表示將提供一切地震援助，美國駐土耳其大使也表示，將派遣兩支搜救隊前往災區參與救助行動；其他地區如日本、印度、伊拉克、伊朗和以色列甚至香港同樣也向土耳其提供了援助。





今次地震無疑給土耳其和敘利亞原已脆弱的經濟再來一記重拳。過去數十年來，敘利亞飽受著內戰蹂躪，經濟、人道主義和公共衛生均受到嚴重破壞。土耳其則長期實施著總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdoğan）提倡的異端經濟政策，導致該國通貨膨脹異常嚴重，貨幣大幅貶值，進一步推高物價漲勢。





去年一項調查還發現，近 70% 的土耳其受訪者已難以負擔食物開銷。美國地質勘探局 (USGS) 預計，今次地震造成的破壞規模甚大，經濟損失可能在 10 億至 100 億美元之間，可能佔土耳其 GDP 的 2% 左右。慘重災情加上土耳其和敘利亞震後搜救能力有限，全球多國已紛紛伸出援手，協助土敘兩國救災。





土耳其總統埃爾多安表示，國際社會已經開始就向土耳其提供震後援助進行聯絡，包括北約及歐盟成員國在內的約 45 個國家有援助意向。早前，荷蘭稱將運送 15 噸的物資及搜救裝備，捷克則準備派出 68 人的搜救隊伍，亞洲多國亦相繼派員赴土耳其協助救援行動，世界衛生組織亦已啟動緊急醫療網路，全力支援救災行動。





