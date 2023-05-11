從出生率到打擊移民中介 一文盡覽你可能錯過的預算案內容

要點： 工黨於周二晚（5 月9日）公佈了其第二份聯邦預算案；

人們可能需要推遲退休時間；

聯邦預算案對澳洲出生率的深入分析。

本周二（5月9日）新公佈的聯邦預算案，不少人都將焦點集中在預算盈餘、尋工者津貼（JobSeeker）的小幅增加以及增加對家庭醫生的補貼等。





但是，預算案中卻有一些特殊的、沉重的以及政府不大願意強調的內容。





公佈的聯邦預算案包括對澳洲出生率的分析，以及將撥款支持位於坎培拉的國家科技中心（Questacon）和世界驕傲節（WorldPride）活動。





以下是大家在周二晚上預算案公佈時可能錯過的一些內容。





澳洲人口數將受到嚴重打擊





在新冠疫情之後，雖然民眾返澳的速度比預快，但預料到 2031 年，澳洲的人口仍比新冠大流行之前的預測少 75 萬人。





預算案中指，原因是由於澳洲出生率低於新冠大流行前的最初估計數。





澳人退休的時間越來越遲





澳洲的人口老化，但用以支持長者的開支卻有所減少。





在未來12個月內支持資金將減少近7億澳元，之後4年內將減少16億澳元。





預算案文件表示，這主要是由於「一些接近退休年齡的澳洲人選擇推遲退休」。





澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）堅持認為該變化屬意料之內。但當被問及民眾是否因為經濟困難而被迫延遲退休時間，他向 SBS 新聞表示：「（預算案）沒有涉及到那類細節。」



政府將出招打擊不誠實的移民中介

內政部警告不誠實的移民中介對移民系統構成「高風險」的威脅已有多年。如今，政府將出招打擊。





據報道，針對潛在移民，一些移民代理偽造保證金申請、創造虛假職位，或者只收錢不辦事。





有關人員的資格認證測試將會更嚴謹，預計將在 4 年內將耗麻1.648億澳元的預算。



澳洲會重返阿富汗嗎？

在可預見的未來，澳洲似乎將會遠離由塔利班控制的阿富汗。





2021年5月，在強硬派伊斯蘭組織於當年8月掌權之前，澳洲關閉了當地的大使館。





之後，澳洲駐阿富汗的外交代表被移至卡塔爾的多哈，距阿富汗有 6 小時的航程。



2021 年 7 月在俄羅斯的塔利班代表。 Source: SIPA USA / Sipa USA Kommersant 目前也沒有重返阿富汗的跡象。每年仍向澳洲在多哈的臨時駐地撥款超過 200 萬澳元。





總理艾巴尼斯向 SBS 新聞表示：「我們正在處理現在的情況。很明顯，我們所做的評估是現在不可能（重返），但我們將一如既往關注這些問題。」



議員們將增加團隊人數

每位議員將獲得「額外的一線選區資源」。





預算有關費用每年約為 4000 萬澳元，或每位眾議員和參議員的辦公室大約有17.5萬澳元。





這可以為中立議員提供增加一名工作人員的資金，他們一直抱怨分到的資金太少。



增加國家科學技術中心支持

位於坎培拉的國家科技中心是眾多小學生的重要學校之旅目的地，它將獲得更多撥款以支持其發展。





政府會在 4 年內獲得近 6000 萬的撥款，之後每年將獲得 1520 萬澳元。



世界驕傲節獲得聯邦資助

今年 3 月份，世界驕傲節遊行舉行，橫跨雪梨海港大橋，總理艾巴尼斯亦有參加。它獲得了 90 萬澳元的聯邦資助。



總理艾巴尼斯亦親身參加世界驕傲節遊行。 Source: AAP / Steven Saphore

打擊假新聞

政府將在4年內撥款近800萬澳元，通過澳洲通信和媒體管理局，打擊主要社交媒體平台上的錯誤信息和假新聞。





這筆資金將在今年晚些時候的原住民議會之聲公投活動中及時投入使用。



新的反奴隸制專員

政府設立新的反奴隸制專員，有關項目每年將獲 200 萬元。



