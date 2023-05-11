【財案2023】唔單止離境費用上調！就連海外郵包來澳亦將加價

聯邦工黨政府在星期二 (5 月 9 日) 公佈的 2023-24 年度財政預算案中宣佈，將在 2024 年 7 月 1 日起，將上調旅客離境費用 (Passenger Movement Charge)，由每人目前的 $60 上調至 $70。





但除旅客離境費用將會上調外，政府亦宣佈將增加所有進口物品的費用，包括汽車及家用電器，以至海外來澳郵包亦包括在內。



政府表示，上調有關費用是為向保障本地生物安全的工作提供額外 10 億元的資金。





當局指，由於非洲豬瘟、口蹄疫症、結節性皮膚病等足以破壞經濟的生物安全威脅一直以來都是政府著眼的焦點所在，而去年瓦蟎成功突破當局防線亦令本地養蜂者經歷前所未有的「惡夢」。





聯邦政府表示，該筆超過 10 億元的資金將為保護本地生物安全方面，當中包括 8.45 億元用於支援全國各地的生物安全行動，以保護澳洲的重要農業。政府指，當中每年將在這方面斥資 2.68 億元的「更大筆、可持續、可預測」的資金。



農業部長懷特 (Murray Watt) 說：「我們國家歷史以來首次，我們將有一套可持續的生物安全撥款模式，以保護我們的農業、自然環境及生活模式。」





「我們過去在生物安全保障行動上，依賴權宜之計、臨時注資，通常是為應對逼在眉睫的威脅。這個時代已經結束。」





上述旅客「離境費用」增加的 $10 收入，將大部份用作保護生物安全。至於來自海外的包裹，即包括郵包及非信件郵件，將由 2024 年年中起每件徵費約 40 仙，以確保當局的生物安全檢查費用是由使用者自行承擔。



同時，進口商所繳付的「完整進口申報費」(Full Import Declaration charge; FID)，亦將由 $49 上調至 $58，但政府亦已表明仍在研究對進口貨品徵收「貨櫃稅」。





透過上述的徵費模式，政府希望任何直接或間接帶來生物安全風險的人士，支付在這方面的額外開支，實行「用者自付」的原則。但同時，由於政府加強生物安全監測而優先受益的農民，亦將需要透過一項全新稅項支付所需開支。





懷特說：「我們在這份財案中指出，我們已開始採取行動，確保進口商承擔生物安全 (監測) 服務的公平費用。」



收聽節目 【專家分析】財案沒改稅制是失敗？ SBS Chinese 10/05/2023 30:04 Play

瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。