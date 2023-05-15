新西蘭旅館發生十年一遇「致命大火」 客房近全滿

一家擁有 92 間客房的旅館發生「最可怕的噩夢」，預計有數十人被火海吞噬。

hostel fire

新西蘭消防和應急部門表示，「許多人」下落不明，但尚未確認是否有人死亡。 Source: Supplied / Wellington City Council

要點：
  • 據報道，惠靈頓Loafers Lodge 旅館發生火災後至少有6 人死亡。
  • 凌晨12 點25 分接到火警通知後，52 人被帶出該建築物。
  • 新西蘭消防和緊急救援人員預計會有更多人死亡。
新西蘭惠靈頓一間擁有 92 間客房的旅館發生「最可怕的噩夢」，大火在一夜之間令多人喪生。

位於惠靈頓南部紐敦 (Newtown) 的 Loafers Lodge 在一夜之間起火，住客急需撤離。

周二（5月16日）早上，新西蘭總理希健斯 (Chris Hipkins) 在該國的早晨節目透露，至少有六人死亡。

他說：「我收到不同的報告，據我所知，目前已確認有六人死亡，而且似乎可能會更多。」

有關官員預計會有數十人死亡。
A building with fire damage sectioned off by orange cones and police tape
新西蘭惠靈頓一間擁有 92 間客房的旅館發生大火，預料有多人喪生。 Source: AAP / Ben McKay
新西蘭消防和緊急服務地區經理派亞特 (Nick Pyatt) 周二說：「對於所有相關者而言，這是一個慘劇。我向那些身亡者的親人表示深切的哀悼。」

「糟透至極。」

「這是惠靈頓十年一遇的火災。這對我們來說是最糟糕的噩夢。」

惠靈頓市長瓦瑙 (Tory Whanau) 說，當她聽到有人身亡時不禁落淚。

她說：「我感到非常沮喪。」

「今天早上當我知道有人喪生……不禁淚流滿面。」
「這對我們的社區來說確實是一個慘劇，正如剛才講過，我對於受影響的家庭表示衷心的慰問。」

大約 52 人在凌晨 12 點 25 分接到火警通知後被帶出該建築物。

十多輛消防車奉召到場。大火在早上 6 時後被撲滅。

據新西蘭電台報道，除了一些正接受滅蟲處理的房間外，其餘客房全部客滿。
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Published 16 May 2023 9:59am
Source: AAP
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