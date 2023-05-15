新西蘭旅館發生十年一遇「致命大火」 客房近全滿

要點： 據報道，惠靈頓Loafers Lodge 旅館發生火災後至少有6 人死亡。

凌晨12 點25 分接到火警通知後，52 人被帶出該建築物。

新西蘭消防和緊急救援人員預計會有更多人死亡。

新西蘭惠靈頓一間擁有 92 間客房的旅館發生「最可怕的噩夢」，大火在一夜之間令多人喪生。





位於惠靈頓南部紐敦 (Newtown) 的 Loafers Lodge 在一夜之間起火，住客急需撤離。





周二（5月16日）早上，新西蘭總理希健斯 (Chris Hipkins) 在該國的早晨節目透露，至少有六人死亡。





他說：「我收到不同的報告，據我所知，目前已確認有六人死亡，而且似乎可能會更多。」





有關官員預計會有數十人死亡。



新西蘭惠靈頓一間擁有 92 間客房的旅館發生大火，預料有多人喪生。 Source: AAP / Ben McKay 新西蘭消防和緊急服務地區經理派亞特 (Nick Pyatt) 周二說：「對於所有相關者而言，這是一個慘劇。我向那些身亡者的親人表示深切的哀悼。」





「糟透至極。」





「這是惠靈頓十年一遇的火災。這對我們來說是最糟糕的噩夢。」





惠靈頓市長瓦瑙 (Tory Whanau) 說，當她聽到有人身亡時不禁落淚。





她說：「我感到非常沮喪。」





「今天早上當我知道有人喪生……不禁淚流滿面。」



「這對我們的社區來說確實是一個慘劇，正如剛才講過，我對於受影響的家庭表示衷心的慰問。」





大約 52 人在凌晨 12 點 25 分接到火警通知後被帶出該建築物。





十多輛消防車奉召到場。大火在早上 6 時後被撲滅。



