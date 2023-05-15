墨市西區入屋槍擊爆竊案 警方籲公眾助追捕4男

墨爾本警方就西區一戶民居發生槍擊爆竊案，追捕4名男子，並發放涉案保安錄影片段，呼籲公眾提供線索。

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墨爾本警方就西區發生入屋槍擊爆竊案，發放涉案保安錄影片段，呼籲公眾提供線索。 Credit: Victoria Police

事發上個月24日凌晨大約4點，在墨爾本西區Melton South。警方表示，4 名戴頭套男子，手持步槍、砍刀和棍，強行闖入一戶民居，並開槍，要求屋內的人交出現金或夾萬。

當時屋內有兩名分別44歲及67歲女子，以及一名31歲男子，表示沒有現金或夾萬時，遭到襲擊。

31歲男子面部被刀嚴重刺傷，送院治療。

44歲及67歲女子就受輕傷。

4名闖入男子在屋內搜掠，找到一個夾萬，警方表示他們偷走一批珠寶。

後來4名男子徒步離開時，在出事民居偷走一部白色汽車，之後該部失車被發現在北岸遭燒毀。

調查探員確定，後來該批疑犯使用一部白色萬事得（Mazda）汽車逃去，該車後擋風玻璃上有貼紙。

警方發布閉路電視錄影片段，以及疑犯乘坐的萬事得汽車的圖片，呼籲對此案知情人士、以及在4月24日凌晨曾經開車經過案發附近地區，並且有車頭攝錄機的駕車者，與警方聯絡。

警方認為今次屬於針對性襲擊案，呼籲公眾如果認出涉案的萬事得汽車，可以打滅罪熱線 1800 333 000 與警方聯絡。
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Published 15 May 2023 4:01pm
By Wyee Yeung
Source: SBS