西澳部份地區創24年低溫紀錄 東岸本周持續寒冷

受來自南部的冷空氣影響，西澳部份地區經歷20年來最寒冷的5月清晨，在西北部Broome 昨日與今日，連續兩日清晨氣溫下降至攝氏11.5度，是自1999年正式踏入冬季前最寒冷的記錄。





氣象分析指出，澳洲北部最近幾日，由於天氣晴以及微弱，東南風使夜間氣溫驟降。





達爾文上星期四錄得最低氣溫為攝氏17.5度，是8年以來5月份最低氣溫。





氣象局預測，澳洲北部地區受來自南部的冷空氣影響，未來幾日天氣持續寒冷。而東岸地區則受寒流影響後，預計未來幾日會低於平均氣溫，天氣較冷。





維州與新州今個星期天氣繼續寒冷，當局建議養羊農民要監控羊隻，維州預測會受低溫與北風影響，新州預料也會低溫，並且有驟雨。





從昆州到維州包括首都領地，氣象局都發出強風警告。





坎培拉在今個星期較後，氣溫會低至攝氏零下2度。



全澳各大城市天氣預測

雪梨： 明日星期二天晴後，連續幾日有驟雨，直到星期六再轉天晴。未來幾日最低氣溫攝氏11至12度，到星期六最低氣溫下降至8度。





墨爾本： 明日星期二有驟雨，星期三間中密雲，星期四至星期六都是有驟雨。氣溫方面，星期二最低為攝氏11度，星期三至星期五降至7度，星期六稍為回升至8度。





布里斯本： 明日星期二有雨，星期三驟雨，星期五間中密雲，星期六天晴。本星期最冷是星期六，最低氣溫只有攝氏10度，星期二至星期五，最低12至15度。





珀斯： 明日星期二大致天晴，最低氣溫下降至攝氏9度，星期三至星期六天晴，最低氣溫些微回升13至13度。





阿德雷德： 明日星期二驟雨，最低氣溫攝氏11度，星期三星期四間中密雲，星期四最低氣溫只有6度，星期五星期六有驟雨，最低氣溫都是7度。





荷伯特： 明日星期二驟雨，最低氣溫攝氏8度，星期三間中密雲，最低只有4度，星期四至星期六有驟雨，最低氣溫5至6度。





坎培拉： 明日星期二間中密雲，最低氣溫只有攝氏1度，星期三星期四間中密雲，星期四氣溫會低至零下1度，星期五星期六天晴，氣溫更跌至零下2度。





達爾文： 明日星期二大致天晴，最低攝氏23度，星期三指星期六都是陽光普照或者大致有陽光，最低氣溫19度至22度。







