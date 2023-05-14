墨爾本新納粹分子示威演變成警民衝突 兩人被捕

兩名男子分別來自Doreen及 Werribee，他們的年齡分別是30歲及20歲，因襲警而被起訴。





其中該名來自Werribee的男子，因發射子彈及偷取警方的隨身攝影機被控多兩項罪名。





警方發言人表示，他們對示威者的行為感到震驚，又指每個人都應該有權感到安全。





發言人又說：「警員裝備精良，準備好部署資源，以確保社區安全並維護和平。仇恨和偏見在我們的社區中沒有立足之地，我們不會容忍任何冒犯性和可惡的反社會行為。」





維州反對黨黨魁佩蘇托 (John Pesutto) 猛烈抨擊抗議活動，並感謝警方的工作。





佩蘇托及副黨魁索斯威克（David Southwick）發表聯合聲明說：「維州的自由黨和國家黨譴責新納粹暴徒及其有毒的偏見和仇恨。」





他們又指，澳洲在有序的移民計劃方面有著引以為豪的歷史，來自不同背景的人聚集在一起，擁有共同的自由民主價值觀。」





維州廉政公署主席阿布拉莫維奇（Dvir Abramovich）表示，聯邦政府需要採取進一步行動。





阿布拉莫維奇說：「我已經促請維州政府和聯邦政府關注納粹意識形態的抬頭，我認為並且再次維持這一立場多年，即這些特定的新納粹組織，需要被標籤並需要被歸類為恐怖組織。」





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