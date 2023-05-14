墨爾本新納粹分子示威演變成警民衝突 兩人被捕

一批新納粹分子昨天（5月13日）在墨爾本的維州議會大樓外，舉行反移民集會，其後演變成暴力衝突，兩名男子被捕。

Police spraying protesters in Melbourne

一批新納粹分子示威者昨天在墨爾本的維州議會大樓外，舉行反移民集會演變成暴力衝突。 Source: AAP / Diego Fedele

兩名男子分別來自Doreen及 Werribee，他們的年齡分別是30歲及20歲，因襲警而被起訴。

其中該名來自Werribee的男子，因發射子彈及偷取警方的隨身攝影機被控多兩項罪名。

警方發言人表示，他們對示威者的行為感到震驚，又指每個人都應該有權感到安全。

發言人又說：「警員裝備精良，準備好部署資源，以確保社區安全並維護和平。仇恨和偏見在我們的社區中沒有立足之地，我們不會容忍任何冒犯性和可惡的反社會行為。」

維州反對黨黨魁佩蘇托 (John Pesutto) 猛烈抨擊抗議活動，並感謝警方的工作。

佩蘇托及副黨魁索斯威克（David Southwick）發表聯合聲明說：「維州的自由黨和國家黨譴責新納粹暴徒及其有毒的偏見和仇恨。」

他們又指，澳洲在有序的移民計劃方面有著引以為豪的歷史，來自不同背景的人聚集在一起，擁有共同的自由民主價值觀。」

維州廉政公署主席阿布拉莫維奇（Dvir Abramovich）表示，聯邦政府需要採取進一步行動。

阿布拉莫維奇說：「我已經促請維州政府和聯邦政府關注納粹意識形態的抬頭，我認為並且再次維持這一立場多年，即這些特定的新納粹組織，需要被標籤並需要被歸類為恐怖組織。」

更多內容

【重回正軌？】馬斯克任命Twitter新CEO：她是誰？

無國籍人士Said Imasi 被澳洲拘留長達十三年 最終獲得自由

G7財長警告全美債危機逼近 全球經濟多隱憂

【關係回暖】澳中貿易部長會面結束後傳中國外長將訪澳

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道

SBS 中文堅守

《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 14 May 2023 11:36am
By Timothy Wu
Source: SBS