【關係回暖】澳中貿易部長會面結束後傳中國外長將訪澳

他於周五（10／5）與中國外長王文濤舉行了高層會談，並同意雙方「加強對話」以解決貿易僵局。費雷爾又表示，他在與中國商務部長王文濤進行會談之後，澳洲正逐步解決與中國之間的障礙。





費雷爾表示：『我向中國商務部長王文濤提出了實現解決兩國之間剩餘的每個障礙。而我亦很高興對方同意在澳中自由貿易協議及其他平台下，加強對話以解決懸而未決的問題。同時，雙方亦討論了有關澳洲向世貿組織提出向中方的訴訟，而我對雙方最近就大麥出口所達成的協議步入正軌感到高興。』





在周五晚的記者會上，費雷爾表示，王文濤在會上向他保證，雙方最近就結束澳洲大麥出口到中國達成的一項協議「仍在商討中」。中國早前對澳洲大麥出口中國實施制裁，而有關決定，令澳洲每年從中損失達 12 億元。





費雷爾表示：『我還重申，希望世界貿易組織 [WTO] 就澳洲葡萄酒的出口爭端訴訟亦能採取類似的程序。』





他又說，雙方的討論是積極的，並且已經有「多項變動」，包括澳洲的煤炭和銅已經重新進入中國市場。





另一方面，王文濤在會上亦提出中國期望能夠加入跨太平洋自由貿易協定，但費雷爾則表示，由於英國在加入該協議的申請仍然在考慮中， 所以談論中國申請加入還為時尚早。





同時，費雷爾亦表示， 王文濤在會上亦提出中國對該國公司在澳洲投資能力的擔憂。因為早前聯邦財長查默斯（ Jim Chalmers）拒絕了一家中國公司要求提高其在一個重要開發鋰（ lithium）的項目中的股份持有量。





但費雷爾表示，中國的投資申請一般都被接受，他又說：『與所有國家一樣，我們保留對外國投資作出策略性決定的權利，尤其是涉及國有企業的投資。』





另外，費雷爾亦證實，他經已邀請中國商務部長王文濤前往南澳拜訪他的葡萄園，以進一步推進他們的討論， 而王文濤亦經已答允他的邀請。同時，費雷爾亦同意派遣澳洲農業部官員前往中國，幫助解決中國電車因生物安全而被禁入口澳洲的問題。





對於有香港傳媒報道指，中國外交部長秦剛亦可能於七月到訪澳洲，並與外長黃英賢會面。 費雷爾說，如果他真的來澳訪問，他亦歡迎對方到阿德雷德探訪他。但預計只有在雙方確認細節後，才會正式公佈有關秦剛訪澳的消息。





另外，費雷爾亦證實，他在會上亦有提到有關兩名澳洲國民成蕾和楊恆均被囚的問題。





費雷爾是繼去年 12 月黃英賢訪問北京後第二位訪問中國的政府部長。



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