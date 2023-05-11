澳中貿易代表會面 貿易戰會否就此宣佈結束?

貿易部長費雷爾 （Don Farrell）今日會飛往中國，希望結束多年來澳中之間的貿易爭議。





費雷爾將會與中國商務部長王文濤會面，他表示此行是穩定兩國關係的下一步。





費雷爾在二月的時候與王文濤通過視像會面，接受邀請訪華。





不過費雷爾表示，恢復兩國關係的過程漫長。他指問題並非一夜之間發生，亦非一夜之間能解決。



不過費雷爾表示，恢復兩國關係的過程漫長。他指問題並非一夜之間發生，亦非一夜之間能解決。 Source: Getty

澳中貿易壁壘

雖然目前仍有價值數十億元的幾項澳洲出口產品仍然實施嚴厲制裁，例如木材和澳洲龍蝦。但亦有跡象可見中國政府非常緩慢地開始讓澳洲其他產品重新進口。例如，今年年初澳洲政府恢復對中國煤炭出口。過去幾年，中國的購買量佔比曾經高達四份之一。





澳中一直都是相互重要的貿易夥伴，上月澳洲已就化解大麥關稅爭端與中國達成協議。此項協議可能會結束中國對澳洲大麥徵收嚴重關稅而長期存在的問題，兩國緊張關係將一步步趨於「穩定」。





貿易部長費雷爾在一份宣佈訪問北京的聲明中表示：「澳洲很高興看到一些積極的貿易發展，包括恢復煤炭、棉花和銅貿易，以及中國同意加快審查對澳洲大麥徵收關稅。」



除大麥、煤炭之外，在不久的將來澳洲的葡萄酒亦可能會重新出現在中國市場上。





中國對澳洲徵收葡萄酒關稅前，中國是澳洲最大的出口市場，佔澳洲葡萄酒出口的40%，每年銷售額超12億元。





但自2020年中國對澳洲實施懲罰性關稅後，這個豐厚的出口市場基本上「一夜枯萎」。不論葡萄種植者、酒廠、出口商等等都有巨大的損失。





當時前澳洲總理莫理遜（Scott Morrison）就向世界貿易組織（WTO）提出申訴，若此次貿易部長費雷爾前往中國訪談成功，此問題亦可能得以解決。





費雷爾於聲明中有明確提及到，他的目標是令北京撤銷所有官方和非官方的制裁以及貿易壁壘。他表示訪問期間，將會強烈主張全面恢復澳洲對中國所有行業暢通無阻的出口，這樣對兩國都有利，亦符合澳洲出口商及生產商的利益。





外界都猜測澳洲與中國之間價值7億元的龍蝦貿易可能將會恢復。二月有一間龍蝦出口商向北京申請許可證，當時並沒有被立即駁回，令整個業界都出現希望。但到目前為止中國並沒有動靜，亦沒有取消禁令的跡象。澳洲龍蝦目前以黑市嘅渠道流入中國。





