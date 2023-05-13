G7財長警告全美債危機逼近 全球經濟多隱憂

據路透社報道，在日本新潟舉行的七國集團（G7）財長會議預計周六(13/5) 結束。與會國家對美國債務違約加劇擔憂，並認為這會令全球經濟前景的不確定性增加，當中還包括其他因素，包括持續高企的通脹未見舒緩，而美國銀行倒閉的危機亦未消除。





根據路透社掌握的一份七國財長會議最終草案聲明，顯示各國對經濟前景充滿擔憂。





「在新冠疫情大流行、俄羅斯蘭入侵烏克蘭和相關通脹壓力影響下，全球經濟儘管面對多重衝擊但算是復原過來。在全球經濟前景變得更加不確定的情況下，我們需要保持警惕，在宏觀經濟政策方面保持靈活應變。」





但聲明可能不會提及美國的債務上限的僵局及其對市場帶來的衝擊。預料亦不會提到美國和歐洲央行的貨幣緊縮政策，令借貸成本正在上升。



華爾街大行向美國財長耶倫表示，若財政部延遲支付利息或本金，對金融體系將地震級的影響。 Credit: KAZUHIRO NOGI / POOL/EPA 美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在周五(12/5) 表示，下周她將與華爾街銀行高層會面，討論可能自1789年以來首次債違約務的可能性。





由華爾街大行高層組成的財政部財政借貸諮詢委員會(TBAC)曾致函財長耶倫，表示若財政部延遲支付利息或本金，將是「地震級」的事件，不僅會衝擊金融市場，亦會影響實體經濟。





美國財政部長耶倫所提到的債務違約，是指政府無法履行其財務義務，例如無法償還貸款或支付債券利息，這可能對美國經濟和金融市場產生嚴重後果。





世界銀行行長馬爾帕斯（DavidMalpass）向路透社表示，顯然全球最大經濟體的困境對每個人都是負面的，所以必須解決這個問題。在銀行問題方面，草案聲明表示，政策制定者將解決「銀行體系中的數據、監管和監督漏洞。」





預計七國集團將重申對俄羅斯人侵烏克蘭予以譴責，並承諾加強對俄羅斯與其他國家之間跨境交易的監控。





中國也一直是七國集團的關注焦點，今年的主辨國日本，就積極地倡議實現供應鏈的多樣化，減少對中國的依賴。





根據草案顯示，預計七國集團財長會最遲在今年底，啟動實現全球供應鏈的多樣計劃。這項計劃將向低收入和中等收入國家提供援助，以便它們在能源相關產品的供應鏈中扮演更重要的角色，例如通過提煉礦物和加工製造零部件。

