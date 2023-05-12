【財案2023】政府「大改」醫療保健制度：四大改變你要知

聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 在星期二 (5 月 9 日) 公佈 2023-24 年度的財政預算案 前，政府已「放風」、 透露有意對本地醫療保健制度進行大幅整改 。



而財案公佈後最受關注的是政府決定在國民保健計劃 (Medicare) 內，針對 16 歲或以下兒童、養老金受益人及其他優惠卡持有人，將 醫療費用自動回扣 (俗稱「碌卡」、「bulk-billing」) 的金額增加至目前的三倍。





有關計劃 在 2004 年引入 ，目的是為鼓勵家庭醫生為上述群體診症時，全額由政府資助中扣除而毋須向病人作額外收費。





一般而言，視乎家庭醫生診所的所在地點，他們將獲得除一般病人的醫療費用回扣以外，額外獲得約介乎 七元 至 十多元 的政府津貼。



但由於近年家庭醫生將醫療費用全數回扣的比率越來越少，由 2022 年年初的平均大約九成下跌至 年底的八成 ，同時一些 低收入地區可以全額回扣的比率更低至少於五成 ，不少人因無法負擔額外醫療開支而選擇延誤治療甚至忽視身體出現的問題。





故此，政府針對最有需要的國民提高國民保健回扣金額，被視為該計劃 40 年歷史以來的最大筆投資，希望藉此制止甚至逆轉家庭醫生全數回扣比率不斷下跌的現象。





他指出，家庭醫生診所大可將政府提供的額外資金用在現有的全數回扣病人身上，而不接收新的「碌卡」顧客，導致自動回扣的比率維持不變。



(1) 將初級保健列為優先服務

達克特表示，政府在財案中的最重要改變是具有標誌性的，就是將初級保健視為首要醫療服務；而非像過往一樣，首先著重於住院治療，並將初級保健視為次要，甚至是削減撥款的對象。





他指出，政府在今份聯邦財案中開始「重建」初級保健、現代化醫療制度以應對越來越多人患有多種慢性疾病的情況，如糖尿病、心臟病及抑鬱症。





衞生部長畢勒 (Mark Butler) 在財案公佈前已提及，政府將 重點改善初級保健 ，即全科家庭醫生、藥劑師及其他輔助專業醫療人員。





而政府在預算案中亦有落實承諾，撥出資源以為初級保健奠下新基礎。



聯邦衞生部長畢勒 (Mark Butler)。 Source: AAP / AAP Image/LUKAS COCH

(2) 撥出資源強化國民保健計劃

病人登記

政府提出，名為「MyMedicare」的病人登記制度，將意味家庭醫生診所將負責照顧病人在診症與覆診時間之間的日常健康護理，亦即為病人及家庭醫生之間建立一個長期的關係。



團隊為本

除此以外，工作組亦建議，在初級保健中引入更多「跨醫學」(multi-disciplinary) 或「以團隊為本」(team-based) 的模式，將護士、物理治療師、其他不同醫護保健從業員以至行政人員，納入為病人提供的護理之中。



護士。(示意圖) Source: Getty / Getty Images/Jetta Productions Inc 政府在財案中為 「勞動力激勵計劃」(workforce incentive program) 撥出更多資金，為家庭醫生診所提供撥款，以聘用護士、原住民及托勒斯海峽島民背景衞生從業人員及輔助專業醫療人員，以提供「一站式」護理服務，特別是需要擁有不同專業技能的醫護人員照顧病情的慢性病患患者。



(3) 容許一次過購買兩個月劑量的處方藥

政府 在四月時已經公佈 第三項重要改革，就是增加病人每次購買最常用處方藥物的劑量，由現時一個月的份量增加至兩個月，藉此減低買藥的費用，包括病人所需要支付的金額以及藥房的配藥開支。此舉將每年減少政府開支約 4 億元。





收聽節目 單次處方兩月配藥量 藥劑師：加劇藥物短缺及病人過量用藥 SBS Chinese 04/05/2023 10:13 Play

(4) 解決數碼醫療「計時炸彈」

最後，達克特表示，政府亦在財案中解決一個由前朝政府遺留下來的「計時炸彈」，涉及數碼醫療系統。





「強化國民保健計劃工作組」表示，數碼系統對現代醫療制度是至關重要的，但前兩黨聯盟政府卻未有對撥款即將在本年 6 月 30 日完結的數碼醫療局 (Digital Health Agency) 及「我的健康記錄」(My Health Record) 提供持續資助。





工黨政府在今份財政預算案中為有關計劃在一年內撥出 2.5 億元款項， 以維持有關系統繼續運作 。





達克特認為，雖然目前「我的健康記錄」上的功能及支援仍有很多不足之處，在沒有更好選擇的情況下廢除有關系統絕非一個理想的方案。



不足之處

不過，達克特表示，政府明顯在聯邦財案中遺漏了有關精神健康方面的措施。





雖然預算案中亦有撥款提供更多心理學課程的學位，針對精神健康護理的改革仍須做更多的工作。





此前，政府已經將「Better Access」計劃的受資助心理治療診症次數，由疫情期間臨時加至每年 20 次，減至 10 次；此舉 一如預料受到不少人抨擊 ，即使 被證實當中存在一定程度的不公平現象 。





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