【終於有錢剩】澳洲聯邦政府或迎來 15 年來首次盈餘

由於收入增加和支出減少，澳洲聯邦預算中估計本財年度或將出現盈餘，如果最終成真，將會是 15 年來首次出現盈餘。





國庫部長查默斯（Jim Chalmers）將於周二晚（5月9日）公佈最新預算，而根據其預算，在 2022/23 財年或將錄得近 40 億澳元盈餘。



周二公佈的預算案是查默斯發佈的第二份預算，將公佈的赤字如無意外，應少於預期，比預估中少 1430 億。





但由於未來五年的債務利息將達到1100億澳元，因而大部分增加的收入將存入銀行，而非對提高各項福利援助作出回應。





超過 80% 的額外收入將用於償還國債。





查默斯表示：「我們負責任的經濟管理是關於限制支出，將大量儲蓄用於其它優先事項，以及適度但有意義的稅收改革。」



查默斯表示，計劃將 146 億澳元的預算用於生活費用減免，包括增加對單親家庭的支持，幫助那些生活艱難的人。





從 9 月 20 日起，單親父母將不再需要在他們最小的孩子滿 8 歲時轉領津貼較少的尋工者津貼。





在他們的最小孩子年滿 14 歲之前，他們將每兩周獲得 922.10 澳元的基本費率。





在2013 年，時任總理吉拉德（Gillard）將這有關年齡門檻從 16 歲降低到 8 歲。





如果議會通過立法來實施這些改革，目前在求職者津貼計劃中的單親家庭將每兩周增加 176.90 元。



周一，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在珀斯宣佈了擬議的改革。他表示，單親家庭的孩子應該得到更多支持。





他對記者說：「我親身經歷過與單親媽媽一起艱難生活的情況，我們希望確保單親家庭的孩子在生活中擁有最好的機會。」





在周二的預算案公佈之前，艾巴尼斯在坎培拉向核心成員發表講話時表示，這將和我們的抱負息息相關。





他說：「我們不會讓人們落下，但我們也不會阻礙人們前進。」





「此預算案將延續澳洲工黨的最佳傳統，積極應對緊迫的挑戰，並始終放眼未來。」





在計劃推出電費減免、更便宜的藥品以及對電氣化和能效升級的稅收優惠的同時，政府節省了 178 億澳元的預算，並將通過對離岸液化天然氣生產商徵稅獲得 24 億澳元的額外收入。





反對黨財政事務發言人希姆（Jane Hume）表示，為困難家庭提供真正救濟的唯一方法是控制開支並解決通脹問題。目前，通脹率為7%。





她表示： 「降低通脹率是唯一能夠為所有澳洲人提供生活成本救濟的政策。」





參議員希姆表示，政府將降低通脹的責任推給了儲備銀行。



綠黨領袖班特（Adam Bandt）表示，石油資源租賃稅的改革是由天然氣集團設計的，他們在向生產商徵稅以支付社會服務費用方面做得不夠。





他說：「如果政府有勇氣讓大公司和億萬富翁繳納合理的稅款，那麼所有單親父母都可以獲得他們需要的支持。」





醫療保健、老年護理、國防、殘疾服務和債務利息等方面將是對預算的最大需求。





澳洲人的實際工資預計在 2023/24 年將增長 0.75%，這將是工資上漲和通脹下降共同作用的結果。





雖然財案在周二晚才出爐，但有一些措施已確，以下是我們目前所了解的情況。



生活成本

確認：一項146億澳元的生活成本危機應對方案將是預算案的核心內容；





預期：查默斯表示，約有550萬個家庭將獲得「數百澳元」的能源減免，同時100萬間小企業也將受益。有推測節省的能源費用可能約為500澳元，預計會根據家庭所在地而有所不同。



住屋

確認：一項允許伴侶雙方僅支付 5% 首付的購房計劃將會擴大。任何「個體」，包括兄弟姐妹和朋友都可以一同買屋，而不僅僅局限於已婚和事實婚姻關係的夫妻。





預期：工黨已提出了對租房者的補助措施，具體形式尚不清楚。有報道指，聯邦政府租金援助補貼將會提升。



衛生和高齡護理

確認：打擊電子煙和香煙的吸食。非處方及一次性使用的電子煙將被禁止，其它類型電子煙也需類似藥品的包裝。煙草稅將在三年內上調5%。





確認：長者護理工作者將從7月起獲得15%的加薪，這是工黨在選舉前的關鍵承諾之一。





確認：患有慢性疾病的澳洲人將可獲得更為便宜的藥物，他們將能夠一次性在藥房購買兩個月的藥物，而無需兩次分批購買。



福利支持

預期：對尋工津貼將獲整體提升的期望越來越高。之前曾有澳媒稱僅針對55歲及以上的人群提高津貼，領取者或有每星期20澳元的津貼增加。



單親家長

確認：單親家長津貼將從9月起迎來變化。如果議會通過，家長將獲得該項津貼，直到他們的孩子14歲，而非8歲。這意味著他們將不再需要轉向領取較低的尋工者津貼。





預期：預算可能將包括增加兒童保育補貼支出。



氣候變化和能源

確認：新的全國淨零排放機構Net Zero Authority將成立，以幫助引導澳洲經濟擺脫對化石燃料的依賴。





確認：大型天然氣公司的稅收減免優惠將受到限制，同時面臨更嚴格的稅務合規措施。



國防

確認：為響應《國防戰略評估報告》要求進行全面改革的呼籲，政府將在預估基礎上撥款高達190億澳元。但政府表示將通過取消或縮減約30個項目來節省其中的78億澳元，政府認為這些項目並不值得投資。



救災

確認：母語為非英語的群體將接收到以其母語發出的災難警報，應急響應人員將在危機期間獲得跨州溝通的保障。



其它