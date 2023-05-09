【隱形殺手】究竟哪種疾病導致死亡人數比新冠或愛滋病還多？

要點 肺結核病導致的死亡人數比死於新冠病毒 （COVID-19）或愛滋病的人還多，而在有戰爭衝突地區的病例數量亦較多。

聯合國聽證會旨在動員資金和推進研究，包括探索在肺結核疫苗上使用 mRNA 技術。

全世界死於肺結核病 (TB) 的人比死於新冠病毒 （COVID-19）或愛滋病的人還多，一些在有戰爭衝突地區的人口尤其容易受到影響。





聯合國高層官員和衛生界領袖正努力應對肺結核病造成的死亡人數激增的驚人情況，現時，肺結核病在全世界造成的死亡人數超過了新冠病毒 （COVID-19）或愛滋病。





其中一個問題是在一些有戰事發生的地區（包括烏克蘭和蘇丹）中，是很難追踪到地區內出現的病患者和診斷出新患者。





負責「遏止肺結核病夥伴關係項目」（Stop TB Partnership）的執行主任蒂烏（Lucica Ditiu）在星期一（8／5）舉行的聯合國聽證會上表示，肺結核是現時世界上最大的傳染病殺手，每天奪走約 4400 人的性命，其中包括 700 名兒童。該聽證會是為 於9 月下旬在聯合國大會的世界領袖年度聚會期間舉行的高級別會議作準備。





她說， 在新冠疫情前『我們沒有看到有非常多引起大家關注的肺結核病病例，但在新冠疫情之後，我們見到了一種像在電影中看到的有病人吐血的痰的肺結核病， 同時，病人們亦非常虛弱。』肺結核病和新冠病毒一樣是透過空氣傳播。





蒂烏說，在烏克蘭和蘇丹發生的衝突正對治療肺結核病者和診斷新病例的努力產生了「巨大影響」。





她在上星期舉行的一個記者會上說，據估計，烏克蘭是歐洲有最多肺結核病人的國家， 大概人數為34,000 人，同時，對肺結核出現耐藥性的病者人數也很多。





不過，蒂烏表示：『值得注意的是，烏克蘭人民亦已竭盡全力維持對肺結核病的服務， 但有很多人卻是離開了烏克蘭。』





她亦說，有關方面已作出重大努力來追踪那些患有肺結核病的病人，但大家都擔心在烏克蘭的病人是否能夠獲得治療。





根據「遏止肺結核病夥伴關係項目」表示，2021 年在蘇丹有 18,000 人接受了肺結核病治療，該項目是由聯合國項目服務辦公室管理，目的在達致世界上沒有肺結核病。





蒂烏指出，由於這些地方發生持續不斷的戰鬥和令大部分衛生系統崩潰，令當地的肺結核病患者的處境「就像一顆定時炸彈」。





她指出，對付新冠病毒疫苗的開發速度在不到一年的時間內經已達到，但對肺結核病的疫苗開發，卻因為缺乏資金而要花了 19 年時間才獲得三、四種肺結核疫苗進行第三期試驗。





她說：『不幸的是，肺結核病經常被人遺忘。』因為『它通常影響低收入國家一些脆弱的人士。』





另外，在會上發言的聯合國官員還包括副秘書長穆罕默德（Amina Mohammed）和世界衛生組織總幹事譚德塞。





此外，還有兩個小組：一個負責有關快速獲得肺結核病服務，另一個則是關於調動資金以加強應對肺結核病和推進該病的研究及創新工作。 包括與輝瑞公司同樣是使用mRNA技術製造其新冠疫苗的BioNTech公司的首席醫官。





蒂烏說，BioNTech 和其他數間公司正研究在肺結核疫苗上使用mRNA 技術，這將對更快地減少和結束肺結核病產生重大影響。





