全球新冠死亡人數大跌 澳洲冬季將如何應對？

要點： 世衛組織的數字顯示，在全球，由新冠病毒造成＼的死亡人數急劇下降。

該組織希望今年將能宣佈新冠病毒不再是全球公共衛生緊急事件。

但有專家警告，澳洲的新冠死亡人數將在冬季有所上升。

據世界衛生組織（WHO）稱，新冠死亡病例數自今年年初以來已經下降了95%。但有專家警告，澳洲即將進入冬季，現在還不是自滿的時候。





世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「深受鼓舞的是，報告的新冠死亡病例數持續減少。」





但他同時警告，一些國家的死亡人數正在增加，在過去四周中仍有1.4萬人死於新冠。





這對全球與澳洲又意味甚麼？我們要如何努力防止另一次大流行發生？





世衛對今年的新冠疫情有何看法？





根據世衛數據，到目前為止新冠病毒已經造成 690 多萬人死亡，但譚德塞博士說，他希望病毒最差的時候已經過去。





他在星期四（4月27日）表示：「在今年的某個時候，我們希望能夠宣佈新冠疫情不再是國際關注的突發公共衛生事件。」



世衛組織負責人譚德塞說，他「對新冠造成的死亡報告持續下降感到非常鼓舞」。 Source: AAP 但他補充說，該病毒「將繼續存在」，所有國家都需要學會與其他傳染病一起管理新冠病毒。





現在約有十分之一感染新冠病毒的人會出現通常所說的「長新冠」，這表明「數億人將需要長期護理」。





譚德塞補充，正如新的亞譜系XBB.1.16出現所示，新冠病毒仍然能夠引起新一波的感染與死亡。



澳洲的未來如何？

自該大流行開始以來，澳洲衛生當局已向世衛組織報告了超過 2 萬宗新冠死亡病例。





迪肯大學流行病學主席班納（Catherine Bennett）說，今年死於新冠的人數比2020 年和 2021 年都要少。





但她說，由於新冠病例、新毒株和流感的增加，“毫無疑問”與COVID有關的死亡人數在冬季會再次增加。





她對 SBS 新聞說：「我認為我們必須認識到這一點，認真對待，並照顧好我們周圍的脆弱人群。」



一位專家警告說，進入冬季後，預期澳洲的新冠感染率會上升。 Source: AAP / Steven Saphore 班納教授表示，當偏遠地區爆發疫情時，原住民社區和那些不能輕易獲得公共衛生保健的人讓人擔憂。





她說：「如果病毒爆發，而且你不能輕易進入三級醫院系統，那麼所有這些事情都會對社區構成不同類型的威脅。」





「有些人沒有信心，不知道他們應該怎麼做，或者有語言障礙。」



世衛組織怎樣為下一次大流行病未雨綢繆？

世界衛生組織今天發起一項新倡議，旨在幫助加強各國規劃和應對下一場類似於新冠疫情的致命大流行病暴發。





新發佈的「防範和抵禦新興威脅倡議」（PRET）以新冠病毒的經驗教訓為基礎，將採取綜合方法對大流行病進行規劃。



譚德塞表示：「首先，該倡議將專注於呼吸道病原體，包括流感、冠狀病毒、呼吸道合胞病毒和迄今未知的病原體。」





但他補充說，該倡議需求國際合作，並需要學校、宗教團體、年輕人和社區其他領域的支持。



