【一人堂食有咩問題】食客去洗手間後驚見枱被清空 網民熱論獨食難

近日社交平台一則帖文引發大量網民熱議，一位食客到餐廳獨自吃飯，用膳期間食客去了洗手間，回來發現餐桌上的食物全被清光。該食客把一張空桌照片發到社交平台 Reddit，引起大量網民熱論回應，不少人指一人堂食難。



近日社交平台一則帖文引發大量網民熱議，不少人指一人堂食難。 Credit: Reddit 有網民表示同情：「我到餐廳找一人桌，他們直接告訴我，他們不安排一人桌。但餐廳裡其實還有空桌，我多難過啊。」



亦有網民抱不平說：「告訴他們，把食物全部拿回來，你還沒有吃完。」 Credit: Reddit 亦有網民抱不平說：「告訴他們，把食物全部拿回來。你還沒有吃完，你顯然還未「埋單」離開，因為你把鑰匙留在桌子上。」





有當待應的網民評論：「餐廳絕對應該更換和補償他們拿走的食物。我在一家餐館工作了 20 年，服務員如果這樣做，一定會被解僱」





另一位待應網民說：「就是出於這原因，我們餐廳會留下桌子至少 15 分鐘。 如果 15 分鐘後沒人回來，我們就可以收拾桌子。但如果客人已付款離開，我們當然可以馬上收拾桌子。」



亦有當待應的網民表示有食客濫用餐桌，作無理投訴。 Credit: Reddit 但亦有當待應網民表示有食客濫用餐桌，作無理投訴：「我年輕時在一家薄餅店工作，一個家庭進來點了薄餅，在桌子上留下中型薄餅離開了。我等了大約 20 分鐘才收拾桌子，他們購物兩小時後回來，向經理抱怨投訴我們扔了他們的食物，經理最後給他們一張免費大薄餅的優惠券。」





有待應更說：「一些顧客故意裝作『食完離開』，並等我們收拾桌子，然後他們會衝回來說還沒有吃完，要求我們賠償新鮮食物。這些食客更想重施故技又進來餐廳，最後我告訴其他員工，不要動這食客桌子上的食物，直到關店。」



有不少食客網民表示有類似經驗。 Credit: Reddit 然而，有不少食客網民表示有類似經驗，一位網民父親難忘一次父親節，帶著 3 歲和 1 歲孩子到酒店吃自助餐。拿好了滿桌子食物，正要吃第一口時，3 歲孩子說要去洗手間，這位父親不能讓三歲孩自己到洗手間，又不能留下1 歲孩，只好帶同兩孩趕到洗手間，怎料 6 分鐘後回來，桌上完整未動過的食物被清空，這位網民父親說：「我永遠不會忘記那個父親節。」





更有網民認為一個人堂食難，難找桌子，感被歧視；尤其是吃自助餐的時候，轉身去拿多些甜品，桌上食物就不見了。

