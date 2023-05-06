【好消息】世衛宣佈新冠疫情不再是國際關注突發公共衛生事件

Key Points 新冠疫情已造成超過 690 萬人死亡。

世衛建議聯合國宣布結束新冠疫情為國際關注的突發公共衛生事件。

世衛組織緊急委員會日前在日內瓦開會，評估新冠疫情最新形勢。委員會成員認為，新冠死亡人數正趨於減少，因感染新冠引發相關疾病要入院或接受深切治療的人數亦都回落，以及高水平人口存在免疫力，雖然新冠病毒的變異性存在不確定性，但認為目前是時候，不再將新冠病毒列為「國際關注的突發公共衛生事件」，應過渡至長期管理。



在倫敦，民眾參觀了國家新冠疫情紀念牆，以紀念因感染新冠病毒死亡的人士。 Source: AAP 世衛總幹事譚德塞說：『因此，我滿懷希望地宣布新冠疫情經已不再是全球衛生緊急事件。』





不過，譚德塞強調，這並不代表新冠病毒對全球健康威脅已經終結。 世衛是於2020年1月30日，首次宣布將新冠疫情列為國際關注的突發公共衛生事件。





這項宣布，是有助當時在國際間能夠將注意力集中在新冠疫情對衞生健康構成的威脅，並加強疫苗和治療方面的合作。





世衛新冠疫情緊急委員會負責人侯賽因（Didier Houssin）說，委員會大多數成員均支持結束將新冠定為是全球衛生緊急事故。而這項決定是標誌著全球在這方面取得的進展，但世衛生表示，新冠疫情仍然存在。





世衛總幹事譚德塞說：『新冠病毒改變了世界，也改變了我們。事情本應是如此。如果我們回到有新冠病毒之前的狀態，我們將無法汲取教訓，也辜負了我們的子孫後代。』





根據世衛的數據顯示，因新冠而死亡的比率，已從 2021 年 1 月每星期有超過 100,000 人的峰值下降至 2023 年 4 月 24 日的每星期只有略多於 3,500 人，這反映了廣泛的疫苗接種、可獲得更佳治療方法以及人群來自先前感染的免疫水平的情況。





有關宣布是意味著甚麼呢？



結束緊急狀態可能意味著國際之間的合作或籌募資金的努力也將結束或會轉移重點。





世衛緊急事務主任瑞安（Michael Ryan）說：『戰鬥還沒有結束。我們的系統中仍然存在弱點， 而這些弱點將被這種或另一種病毒暴露出來意需要修復。』





那麼新冠疫情何時結束？



雖然世衛是在 2020 年 3 月開始便使用新冠病毒 COVID-19 一詞， 但該組織並沒有宣布新冠疫情的開始或終結。





瑞安說：『在大多數情況下，當下一次大流行疫情開始時，才真正是大流行疫情的結束。』





去年，美國總統拜登（Joe Biden）曾經表示，大流行疫情已經結束。





與許多其他國家一樣，美國已經逐步開始解除針對新冠疫情的國內緊急狀態令，而有關狀態將會於 5 月 11 日正式結束，這意味著美國將停止為國民支付疫苗和檢測費用，並將責任轉移到商業市場。





其他地區也採取了類似的措施。





歐盟去年 4 月表示，新冠疫情的緊急階段已經結束，世衛非洲負責人莫蒂（Matshidiso Moeti） 於去年12 月表示，在整個非洲大陸， 現在是對新冠疫情進行常規管理的時候了。





世衛組織的聲明是在中國結束長期嚴格的 COVID-19 限制並受到感染激增的打擊後僅四個月發布的。





在世界許多地方，測試新冠病毒的數字亦急劇減少，大家基本上已不再戴口罩。





在一些國家/地區，在新冠疫情爆發期間亦恢復了戴口罩的規定。





世衛本星期亦刊登了一項計劃，建議各國如何在未來對抗新冠疫情。



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