澳洲銀行自動櫃員機數量銳減 無現金時代不遠？

要點： 自 2017 年以來，澳洲銀行擁有的自動櫃員機數量減少逾半；

澳洲四分之三的自動櫃員機收取手續費；

在世界其它地區，活動人士正在為保障現金交易而努力。

對於不少人而言，2.5 元並不算甚麼，但對於平日住在車中， 54 歲的 Joey King 而言，差別可能是一頓飯和捱餓。





因此在她需要現金時，找到一間銀行的自動櫃員機十分重要。然而，她卻發現這一些由銀行設立，免手續費的櫃員機逐漸消息，並由需要收手續費的櫃員機取而代之。





根據澳洲審慎監管局（APRA）的數據，2017 年至 2022 年之間，澳洲銀行擁有的自動櫃員機數量減少了一半以上。



經濟壓力增加

在過去的四年間，Joey King 一直無家可歸，她會盡可能為其他人看守房屋（House sitting），但大部分時間還是住在她的車裡，在珀斯和西澳西南部之間。





在等待公屋期間，她依靠領取尋工者津貼（JobSeeker）生活。



能夠在需要時使用現金找到不需要手續費的櫃員機對 Joey King 來說很重要，她必須堅持嚴格的預算。 Source: Supplied Joey King 通常使用網上銀行，但當需要現金時，她會去尋找銀行擁有的自動櫃員機，這樣她就無需支付手續費。





她說：「我一般不會用隨意能找到的提款機，它們每次都要收取 2 澳元或更多，雖然看起來不算太多，但當你只能靠尋工者津貼生活時，這可能會影響到你在下一次領取津貼前的日子裡的一餐飯。」



銀行自動櫃員機的消失

在 2017 年 6 月，全國共有 13814 部銀行擁有的自動櫃員機，但到 2022年6月，只剩下 6412 部，減少了 53％。





澳洲儲備銀行最近的報告顯示，截至 2022年6月，99％的澳洲人居住在距自動櫃員機 15 公里的範圍內。





報告還提到私有的自動櫃員機，這類自動櫃員機通常收取手續費約 2.5 澳元。





報告稱：「獨立經營的自動櫃員機佔據市場越來越大的份額。」





報告中的一張圖表顯示，截至2022年，獨立擁有的自動櫃員機數量是銀行擁有的的三倍左右。



現金的使用為何重要？

在世界其它地區，一系列有關現金、獲取現金以及交易中現金使用能力的活動重點關注社會中最弱勢的群體。





在過去的幾年裡，英國的活動人士一直在推動政府採取行動，以確保人們使用現金進行交易的權利和能力。





他們認為，社會最弱勢的群體——包括低收入人群、殘疾人和老年人——往往會使用現金交易。





澳洲老齡化委員會首席執行官斯帕羅（Patricia Sparrow）表示，雖然許多長者更喜歡在銀行櫃檯辦理業務，但隨著銀行支行越來越少，自動櫃員機成為了長者「重要的提款方式」。





她說：「我們需要確保長者能夠在當地社區獲得可以使用的銀行解決方案。」



為甚麼自動櫃員機正在減少？

長期以來，支付和銀行業務的數碼化一直被歸因為許多實體銀行分行關閉的原因。如今銀行自動櫃員機數量的減少，原因也大致相同。





當被澳洲廣播公司問及自動櫃員機數量減少的原因時，澳洲銀行業協會首席執行官布萊（Anna Bligh）提到了刷卡支付和線上交易的增加。





她說：「現在我們絕大多數人都是刷卡或線上交易，無論是購買食品、服裝還是門票。”





「這意味著我們正處在一個非常棘手的中間時期，巨大的變化正在發生，人們在極大程度上享受著銀行業務新世界所帶來的便利。」





根據澳洲儲備銀行的數據，現金支付在總零售支付中所佔比例從 2007 年的 69%下降到 2019 年的27%。





同時，自 2008 年以來，自動取款機的使用也在下降，取款次數下降了約 60%。





這種下降在新冠疫情期間加速。儲備銀行表示，到今天只恢復了一部分。





在近期有關該主題的公告中，澳洲儲備銀行表示，「現金使用量的下降可能會自我強化」，這意味著現金使用量的顯著下降「可能造成現金接收和現金獲取方面的下行壓力」。



