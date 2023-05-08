【靠酒糖維生】墨市女子自駕遊偏遠山林 被困5日獲救

獲救的Lillian Ip葉女士表示，被困山林期間，她一度以為自己會死亡，已經寫好遺書，告訴家人愛他們，要他們不要為她難過。





48歲的葉女士住在Cheltenham，她在一星期前4月30日星期日，在開車到Brighton 附近的山林，汽車陷入泥中，該處沒有手機訊號，她無法打電話求助。





當時葉女士是到Alpine山區旅行，出事地點在墨爾本東北大約3小時車程。



葉女士到Alphine 山區旅遊，因汽車陷入泥濘無法開動，被困5日後獲救。 Credit: Victoria Police 葉女士接受傳媒訪問時表示，當時原本想去山區內的Dartmouth湖遊覽，但因為轉錯灣，後來汽車更陷入泥中。





她說，當時用盡方法，又試圖將泥掘走，但未能成功移動她的兩輪驅動小型汽車。





葉女士說，當時立即思考如何脫險，她考慮過徒步下山，但感到路途較遠，也擔心會迷路。





最近的市鎮有60公里遠，於是葉女士決定留在車內等救援，幸好車內有兩張被，同時汽車入滿油。





當時山林到傍晚5點已經天黑有霧，非常寒冷，葉女士晚上在汽車內開暖氣。





由於葉女士當日計劃是短途旅遊，只帶一些糖果。車上有一樽酒是葉女士買給母親的禮物，另外就只有一盒果汁。





葉女士沒有飲酒的習慣，但到被困第三日，她非常口渴，被逼要開來飲酒解渴。





在葉女士被困山林第一晚4月30日晚，家人因為沒有接到她旅行期間，每日打來報平安的電話，就已經報警。





警方飛行隊在Bright區附近一帶搜索，未能發現葉女士。





到星期四，被困山林第4日，葉女士開始覺得自己會在被困的山林中死去，就寫遺書給家人，表示如果「這一刻」未獲發現尋回，很可能凍死，很愛他們，不要為她流淚難過。





到星期五下午，葉女士聽到直升機聲，她說見到緊急人員抵達，她非常放心。她立即向到達的警員要兩件東西: 香煙及水。



警方表示，被困山林期間，葉女士「很好地運用常識，留在汽車附近，沒有到山林找路，這有助警方找到她」。





葉女士被送到醫院檢查，她只是脫水，治理後返回Cheltenham她居住25 的住所。





葉女士表示，喜歡獨自探險駕車遊覽，下次會準備得更好，以免再被困荒野。







