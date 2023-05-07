【點解？】呢款澳洲2元幣激嬲一個外國政府

Key Points 澳洲皇家鑄幣廠發行了85,000 套2 元金銀幣，以紀念澳軍撤出越南南部50 周年。

皇家鑄幣廠星期五為紀念幣護航。

這場戰爭是澳洲在20 世紀捲入衝突時間最長的一次。

上個月 4月，澳洲皇家造幣廠（Royal Australian Mint）發行8 5,000套2元金銀幣，紀念澳軍撤出越南南部50周年。





越南政府禁止使用南越的黃色紅色旗幟。





越南外交部副發言人范秋恒 （Pham Thu Hang） 在官方社交網站Facebook發聲明說：「我們對澳洲皇家造幣廠和澳洲郵政（Australia Post）發行帶有黃色旗幟圖像的物品,表示遺憾並強烈抗議，這是一個不復存在的政權的旗幟。」



她說，越南已與澳洲政府討論此事，並要求停止這些硬幣的流通。





去年 11 月，越南國會主席 王廷惠（Vuong Dinh Hue ）訪問坎培拉期間，澳洲和越南表示有意將雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係。



范秋恒說：「這與（這些努力的）良好發展趨勢完全不符。」





澳洲皇家造幣廠星期五發表聲明護航說， 「硬幣的設計反映了授予在越南服役的澳洲的服役勳章的色帶顏色，包括 1968 年推出的越戰服役勳章。」





「澳洲政府不承認前越南共和國的國旗。」





根據戰爭紀念網站，超過 60,000 名澳軍在越南戰爭中服役，其中 523 人死亡，近 2,400 人受傷。





這是澳洲在 20 世紀捲入最長時間的戰爭。在 1970 年代初，全澳成千上萬的人遊行，反對澳洲參與越戰。





澳軍於 1973 年從越南撤出，兩年後來自北方的共產黨人猛攻西貢，並於 1975 年 4 月 30 日宣布勝利。







