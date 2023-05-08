【買嚟做乜？】網上暗網出售各種動植物 從真菌到癩蝦蟆

澳洲有研究人員發現，野生植物、真菌和動物的網上黑巿交易發展蓬勃，其中大部分被用作消遣性毒品。





從神奇蘑菇到迷幻癩蝦蟆，阿德雷德大學的研究人員發現有數十種植物、真菌和動物物種，在不受監管的網上黑市出售。





英國生態學會的《人類與大自然》雜誌上周發表了一項研究報告，研究人員揭露了他們深入網上黑巿調查的結果，發現在五年內有 3,332 條廣告是關於在網上黑巿出售共 153 個野生植物、真菌和動物的物種。



他們寫道：「我們正經歷一場由人類驅動的大規模滅絕行動，直接捕獲野生動物是對生物多樣化和物種生存的最大威脅之一。」





「野生動物買賣帶來了嚴重的保育、生物安全和道德問題。



網上黑巿有甚麼出售？甚麼人會買？

阿德雷德大學環境研究所入侵科學和野生動物生態實驗室的卡西博士 (Dr Phill Cassey)，帶領研究人員團隊調查了 51 個網上黑市的資料。





植物是最普遍的交易目標，佔野生物種相關廣告的 58%，其次是真菌 (39%) 和動物 (3%)。





用作迷幻藥而聞名的裸蓋菇，俗稱「神奇蘑菇」，又稱：迷幻蘑菇)，是最常交易的物種，在網上黑巿有 1,189 則廣告。



裸蓋菇常見於網上黑巿。 Source: Getty / The Washington Post 其次是一種迷幻植物：細花含羞草（mimosa tenuiflora），以及一種具有興奮和鎮靜作用的植物：卡痛葉（mitragyna speciosa 、 kratom）。





卡西博士說：「雖然我們亦有發現少量的動物交易，但絕大多數廣告都是關於植物和真菌的。」





「大多數植物都被宣傳為毒品，通常是作為迷幻藥，但亦有一些聲稱具有藥用性。」





「真菌和動物也被作為毒品買賣，包括惡名昭著的科羅拉多河癩蝦蟆，它能夠從皮膚內的腺體中分泌具有精神活性的毒素而聞名。」



巴西的細花含羞草樹皮。 Source: Getty / AGB Photo Library 至於甚麼人對於在網上黑巿登廣告推銷的「生物藥物相關」產品有需求，卡西博士對 SBS 新聞表示仍不清楚，但懷疑是「那種試探性的消費者」。





他說：「他們目標搜尋非傳統的精神活性化合物、迷幻體驗，但我們不知道 [買家] 到底是何方神聖。」





「但我認為重要的是，意識到這些產品正在出售，而且這些物種面臨推銷壓力。」



網上黑巿有甚麼動物出售？原因何在？

該研究稱，出售的動物有不同用途，包括服裝（例如皮草和毛皮）、毒品、裝飾用途、寵物、藥品和食品。





在刊登廣告推銷的 18 種哺乳動物中，最常見的兩種是浣熊和科羅拉多河癩蝦蟆，前者用作製皮草，後者因其分泌物含有精神活性物質而被盯上。





網上黑巿對癩蝦蟆的需求甚殷，是由於其腮腺中的毒素含有5-MeO-DMT（一種用作迷幻藥的化合物）。



科羅拉多河癩蝦蟆的分泌物含有精神活性物質。 Credit: Mark Newman/Getty Images 卡西博士稱，由於監管和執法寬鬆，以致公開網站主要出售活的野生動物作為寵物，而暗網則將野生動物產品出售為消遣性藥物或以「藥物」用途提供了庇蔭。





他說：「我們一直在調研野生動物的買賣，主要是網上黑巿的非法產品，這方面的確有發現，可是並未大量發現太多與流行的野生動物買賣相關的東西，例如犀牛角、大貓骨頭、象牙、穿山甲鱗片。」





「一般來說，[在網上黑巿] 出售的野生動物是用作消遣性毒品和醫藥用途，而非公開網站上出售的用途，後者更多是作為稀有寵物出售。」



浣熊主要用來製皮草。 Source: Getty / NurPhoto 卡西博士說，澳洲和世界各地的政府有需要調查和監管野生動物的買賣，由公開網站開始。





他說：「當然，對公開網站施加更多監管和調查，可能會導致在未來相關交易渠道更隱藏。」



