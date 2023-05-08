通脹放緩 實際工資有望提前增加

到明年初，澳洲工人有望看到他們的工資增長速度比消費價格快。





扣除通脹後的實際工際，之前被指要到 2024 年中期才會有增長。





由於通脹急升，工人的實際工資大幅減少。





在12月季度，截至12月的工資指數增長 3.3%，遠低於 7.8% 的通脹率。





聯邦財長查默斯(Jim Chalmers)解釋新的財政預測中，等待實際工資增長的時間縮短，他表示名義工資預計會增長，而通脹現已經過了高峰，有望更快地降溫。





他向澳聯社(AAP)表示，將於周二公佈的5月份預算案中的生活成本方案，是經過仔細的制訂，目的在降低通脹而不是助長通脹。





他指，生活成本方案包括能源費用減免，將為消費者物價指數帶來下行壓力，因為減免將令能源比其他情況更便宜。





聯邦政府並支持最低工資和工資待遇上漲，並推出了其他幾項政策來推動工資增長，包括讓父母更容易工作。





儲備銀行周五發布的最新預測，也表明工資將開始提前超過通脹。





與財政部一樣，中央銀行預計通脹在短期內會更快緩解。



Australian Treasurer Jim Chalmers says the cost of living package in the May budget is designed to push down inflation. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 但與此同時，通脹率仍然非常高——在 3 月季度達到 7%——反對黨副領袖蘇珊(Sussan Ley)表示，預算成功通過的唯一途徑是解決生活成本危機 。





對於反對派來說，這表示克制支出但不會推動通脹和引發更多加息。





她在雪梨向記者表示，政府在預算案時討論固定收入或低收入的人，是很正確。





「你能為他們做的最重要的事情，就是幫助他們解決生活成本，但做到這一點的方法是控制通脹。」



財長同意通脹是全國頭號問題。





他在接受採訪時表示「你會在預算中看到，我們努力提供生活成本減免，努力清理預算案的混亂，以及努力為未來增長奠定基礎」，他指這些方面都受通脹的挑戰受到不同的影響。





雖然通脹仍然是首要考慮因素，但由於大宗商品價格上漲、失業率下降和工資增長加快，艾巴尼斯政府與有盈餘的距離仍然很近。





財長表示，澳洲人必須等到星期二才能看到結算的數字。





查默斯指「已經很清楚的是，如果我們採取與相同的方法上屆的方法來提高收入，那麼我們就不會進行現在的對話。」





「因不同原因，預算在短期內正在改善，但我們負責和克制的支出方式，將大部分支出限於底線，是對預算產生最大影響的因素。」





瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。