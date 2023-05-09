【經濟危機？】維州再有建築公司倒閉

經營達 35 年的 Interface Constructions Victoria 在多次出現信用問題後正式倒閉，並經已由清盤人負責管理。





該家總部位於Collingwood的公司在其網站上顯示，曾經負責建造不同的住宅和商業項目，之前在維州亦負責建造托兒中心、學校和油站。





最近完成的項目包括在 Narre Warren South P-12 學院的表演藝術中心和 Seaford 小學的重建。





但據一些最近在谷歌網站上發表的評論稱，一些為該公司的其他建築項目的分包商並未能收到薪金款項。





根據澳洲證監署 (ASIC) 網站上的任命通知，來自 Hall Chadwick 公司負責清盤的兩名職員經已於上星期二（2／5）獲委任接手該公司。同時，在本周五（12／5）將會舉行債權人和公司之間的網上會議。





據維州一名政府發言人表示, 有關當局正評估維州 Interface 建築有限公司進入破產程序對該公司所參與的少數政府學校改建及現代化項目所帶來的影響。





Interface 的倒閉是繼早前澳洲其中一間最大的建築商、總部位於墨爾本的 Porter Davis Homes (PDH) 後另一間倒閉的建築公司。





維州政府早前亦介入，為受Porter Davis倒閉事件所影響的人士提供存款擔保。 而該事件亦導致全國約有 1700 個房屋建築項目未能完成。





而由去年12 月開始至今年2 月，西澳、新州及昆士蘭均有建築公司宣布倒閉及清盤。



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