【爛尾風波】律師話你知：買樓花仲得唔得㗎？「日落條款」要留意啲咩？Play31:46近日澳洲建築商 Porter Davis 倒閉事件仍未解決，買樓花仍是安全可靠嗎？下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (29.09MB) 在本集【專家話你知】環節裡，雪梨陶建文律師（Clifford To）為大家講下，近日澳洲建築商 Porter Davis 倒閉事件，令維州和昆州超過 1700 個物業爛尾。陶律師節目中提到，目前買樓花仍是安全可靠嗎？「日落條款」要留意什麼？準買家有什麼需要注意？另外，陶律師也解答了聽眾的其他提問。更多內容【新抗原檢測上市】可測流感及新冠 新冠常態化後意義何在？恒指升近兩個月高 金價周內首次跌穿2千美元關口【優惠房租吸引員工】你會到澳洲這個城市工作嗎？【唔使擔心充電問題】引擎發電混能汽車在澳洲有多普及？澳洲人去年被騙逾30億元！「某類騙案」佔損失金額一半瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（4月18日）外長黃英賢警告：台灣一旦爆發戰爭 對所有人都是災難恒指升近兩個月高 金價周內首次跌穿2千美元關口SBS 中文新聞 (4 月 18 日)