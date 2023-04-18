【爛尾風波】律師話你知：買樓花仲得唔得㗎？「日落條款」要留意啲咩？

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近日澳洲建築商 Porter Davis 倒閉事件仍未解決，買樓花仍是安全可靠嗎？

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在本集【專家話你知】環節裡，雪梨陶建文律師（Clifford To）為大家講下，近日澳洲建築商 Porter Davis 倒閉事件，令維州和昆州超過 1700 個物業爛尾。陶律師節目中提到，目前買樓花仍是安全可靠嗎？「日落條款」要留意什麼？準買家有什麼需要注意？另外，陶律師也解答了聽眾的其他提問。

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