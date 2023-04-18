【新抗原檢測上市】可測流感及新冠 新冠常態化後意義何在？

要點＂ 混合快速抗原檢測劑可以識別新冠病毒、甲型和乙型流感。

七種不同的混合測試劑已獲准在澳洲出售。

免疫學家說這些測試在冬季流感季節最有用。

混合快速抗原測試（RATs）可以識別甲型、乙型流感以至新冠病毒，最近已推出市場並在藥房有售。





雖然澳洲藥品及用品管理局（TGA）早在去年九月就有關檢測開綠燈，但七種在澳洲銷售的品牌，其中五個在本年年初才獲批准。



混合檢測劑的用法與傳統用以檢測新冠病毒的快速抗原檢測相同，使用者將測試樣本放入套件的小孔，等候一段短時間，測試結果的線條便會顯現。





甲型流感、乙型流感和新冠病毒的測試結果會以不同線條顯示。





混合快速抗原檢測多有用？





迪肯大學 (Deakin University) 的流行病學主管班納教授 (Catherine Bennett) 表示，流感和新冠病毒病很少同時發生。





班納教授稱，在澳洲的流感季節來臨之前，同時檢測流感和新冠病毒會非常有用。





她表示，雖然病毒檢測呈陽性的人一般應該休息並與他人保持距離，但了解他們是否染有新冠病毒或流感，有助他們更好地管理自己的病情。





班納教授說：「假如你確實出現病徵而又進行了混合檢測，結果表明你染上流感，就不必擔心要做核酸 (PCR) 檢測了。」





「況且你必須區分流感，才能知道有沒有資格獲得新冠抗病毒藥物（治療）。」



用於識別流感變種和混合新冠病毒與流感快速抗原檢測劑的家用檢測套裝，在其他國家已經推出了一段時間。 Source: Getty / Future Publishing 澳洲藥品及用品管理局表示，流感檢測結果呈陽性的人應該「諮詢醫生，從而跟進診治」，而新冠病毒結果呈陽性的人應該諮詢所在的州或領地的衛生部門，了解他們的義務。





班納教授說，雖然人們不太可能像疫情早期那樣經常檢測新冠病毒，但了解究竟疾病是由新冠病毒還是流感引起仍然十分重要。





班納教授謂：「知道是否染上新冠病毒很重要，因為實際上會影響你何時注射加強劑的決定，因為這是根據上次感染或注射加強劑後六個月而定。」





默多克大學 (Murdoch University) 的免疫學教授貝里 (Cassandra Berry) 說，人們在家進行檢測，有可能減輕對全科醫生的需求，避免他們「候診時把病毒傳染給他人」。





根據該局說法，與傳統的快速抗原檢測一樣，混合檢測的準確性並不及在實驗室進行的核酸測試。





澳洲藥品及用品管理局指，同時有新冠病毒和流感症狀的人使用時，結果會更可靠，通常最好在新冠病毒症狀首次出現後的 7 天內，以及流感症狀首次出現後的 4 天內進行。





貝里教授說，呼吸道合胞病毒 (RSV) 是另一種常見病毒，若快速抗原檢測將來可以包含此測試，將會很有用。



「新冠病毒測試總用得著的」

貝里教授又說，雖然有些人可能認為在疫情期間澳洲供應的檢測劑為時已晚，但醫學創新仍然有一定的作用。





她說：「我知道每個人都希望（疫情）已經退去，所有限制都已經放寛，我們現在幾乎已如常生活，但這取決於全球的狀況。」





「如果我們真的發現另一種變種，那麼，這測試將會更有用。我覺得我們永遠不能說為時已晚。我認為它總是用得著的。」





澳洲藥品及用品管理局網頁上列出了所有獲准在澳洲出售的新冠病毒快速抗原自我檢測劑和混合檢測劑清單。





