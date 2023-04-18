恒指升近兩個月高 金價周內首次跌穿2千美元關口

恒指升近兩個月高 金價周內首次跌穿2千美元關口Play05:21恒指升近兩個月高 金價周內首次跌穿2千美元關口 Credit: Pikrepo下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (4.9MB) 受金融及科網股帶動，港股恒指昨日（4月17日）先跌後回升。中資電訊股攀升，中移動破頂升近3.1%，聯通及中電信股價各升2.6%及2.5%。另外，騰訊及阿里巴巴股價亦上升，美團股價升4.7%，「三桶油」亦造好。商品市場方面，金價延續上周五跌勢，一周內首次跌穿每盎司2,000美元的關口。,美股首季業績陸續出爐，美股造好，澳洲時間今早收市美股三大指數齊收報上升。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容上周大股東沽貨潮港股「有波幅冇升跌」美道指收跌但累升1.2%【經濟衰退？】美國3月CPI低過預期 專家指通脹仍高上周港股美股造好 銀行業危機是否已減退？與雷曼事件有何不同？聯邦政府撥150億加持 澳洲製造業有望捲土重來？海外資金湧入澳洲樓市抵消加息衝擊？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes上周大股東沽貨潮港股「有波幅冇升跌」美道指收跌但累升1.2%【經濟衰退？】美國3月CPI低過預期 專家指通脹仍高復活節長假期後股市表現向好 市場繼續關注息口走勢中國三大指數齊跌 內地ChatGPT主題概念股現泡沫化跡象