上周港股美股造好 銀行業危機是否已減退？與雷曼事件有何不同？

Stock Market

上周港股美股造好，銀行業危機是否已減退？今次與雷曼事件有何不同？ Source: AAP

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

上星期澳股連續 5日報升，上周五（3月31日）ASX 200 收於 7177 點。港股上周亦報升，重上20000 點，上周五港股恒指收報 20400 點。美國方面，上周五華爾街三大指數均報升。蔡苡雯今天就請來信誠證券聯席董事，以及香港股票分析師協會理事，張智威先生 Alvin Cheung 同大家分析環球股市。港股美股市場造好，市場對於早前銀行業危機的憂慮，是否已減退？Alvin 還會分析今次銀行業危機與雷曼事件有何不同。對於加息，投資者還有什麼需要注意？請收聽這節【寰宇金融】。

更多內容

聯邦政府撥150億加持 澳洲製造業有望捲土重來？

美債收益率回落 推動美股反彈上升

海外資金湧入澳洲樓市抵消加息衝擊？

【下一個瑞信？】德國總理：冇理由擔心德銀 德3月IFO指數意外創一年新高

滙控1英鎊收購已倒閉矽谷銀行英國分支 美國政府為存戶「包底」

專家：澳洲銀行財政穩健 足以保障客戶存款

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

Chinese Manufacturing Industry

聯邦政府撥150億加持 澳洲製造業有望捲土重來？

US Stock Market

美債收益率回落 推動美股反彈上升

US Stock Market

今美股三大指數均略跌 三月市場表現總結

German Chancellor Olaf Scholz (Getty)

【下一個瑞信？】德國總理：冇理由擔心德銀 德3月IFO指數意外創一年新高