上周港股美股造好 銀行業危機是否已減退？與雷曼事件有何不同？Play09:06上周港股美股造好，銀行業危機是否已減退？今次與雷曼事件有何不同？ Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (8.33MB) 上星期澳股連續 5日報升，上周五（3月31日）ASX 200 收於 7177 點。港股上周亦報升，重上20000 點，上周五港股恒指收報 20400 點。美國方面，上周五華爾街三大指數均報升。蔡苡雯今天就請來信誠證券聯席董事，以及香港股票分析師協會理事，張智威先生 Alvin Cheung 同大家分析環球股市。港股美股市場造好，市場對於早前銀行業危機的憂慮，是否已減退？Alvin 還會分析今次銀行業危機與雷曼事件有何不同。對於加息，投資者還有什麼需要注意？請收聽這節【寰宇金融】。更多內容聯邦政府撥150億加持 澳洲製造業有望捲土重來？美債收益率回落 推動美股反彈上升海外資金湧入澳洲樓市抵消加息衝擊？【下一個瑞信？】德國總理：冇理由擔心德銀 德3月IFO指數意外創一年新高滙控1英鎊收購已倒閉矽谷銀行英國分支 美國政府為存戶「包底」專家：澳洲銀行財政穩健 足以保障客戶存款瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes聯邦政府撥150億加持 澳洲製造業有望捲土重來？美債收益率回落 推動美股反彈上升今美股三大指數均略跌 三月市場表現總結【下一個瑞信？】德國總理：冇理由擔心德銀 德3月IFO指數意外創一年新高