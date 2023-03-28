【下一個瑞信？】德國總理：冇理由擔心德銀 德3月IFO指數意外創一年新高

German Chancellor Olaf Scholz (Getty)

德國總理舒爾茨表示，沒有理由擔心德銀，德銀自2019 年重組之後「盈利豐厚」。 Source: Getty / Getty Images Europe

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德意志銀行信用違約掉期（CDS）保險成本飆升，加劇市場對歐美銀行業穩定性的擔憂，投資者憂慮德銀是否會成為下一個瑞信。德國總理舒爾茨表示，沒有理由擔心德銀，德銀自2019 年重組之後「盈利豐厚」。

受騰訊及美團走弱拖累，港股昨日（3月27日）反覆下跌。恒指低開63點，跌幅擴大，全日跌347點，收19,567點。

市場關注馬雲動向，雖然有報導馬雲早前拒絕番去內地，但琴日馬雲據報已在內地參觀杭州學校，阿里巴巴曾升 5.4%。

香港銀行股都跌，渣打銀行跌5%，恆生銀行跌2%，大新銀行、中銀香港跌1%，匯豐控股跌0.9%。

歐洲方面，德意志銀行信用違約掉期（CDS）保險成本飆升，加劇市場對歐美銀行業穩定性的擔憂，投資者憂慮德銀是否會成為下一個瑞信。德國總理舒爾茨表示，沒有理由擔心德銀，德銀自2019 年重組之後「盈利豐厚」，歐央行行長拉加德對歐盟領導人表示銀行業依然強勁。

德國3月Ifo商業景氣指數及德國企業信心預期指數意外分別上升至 93.3及 91.2，創十三個月新高。表示金融業雖出現震盪不安，但歐洲最大經濟體正在回穩之中。

美國最新服務業數據遠勝預期，加上市場憧憬聯儲局 5月暫停加息緩和銀行業危機。 市場消息不斷，投資者都要繼續觀察市場反應喇。

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