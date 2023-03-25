上周五德意志銀行狂瀉 市場何去何從？

上周亞太區股市入面，中國國指、上證綜指及港股略有下跌。而澳洲股市亦有微跌。普通股指數中金融板塊就跌1.15%，全星期而言，ASX 200 周五收市亦較上周一開盤下跌 0.57%。









美股方面。雖然表現並未有太大驚喜。但在上周五亦略有上升。但歐洲股市方面。上周五表現並不理想。









《寰宇金融》中，全方位金融服務集團美馳澳洲(MA Financial Group) 客戶總監客戶總監 Jonathen Chan 將與大家總結上周環球市場表現，並分析德意志銀行股價突然大跌等情況。





LISTEN TO 海外資金湧入澳洲樓市抵消加息衝擊？ SBS Chinese 25/03/2023 09:18 Play

Jonathen Chan – 客戶總監

Jonathen 在資產管理和私人財富管理方面擁有超過 10 年的行業經驗，主要負責高淨值和機構客戶群。他在多個資產類別方面均擁有豐富經驗，當中包括衍生產品、外匯、債券、管理基金和股票等等。





加入美馳之前，Jonathen曾就職於花旗銀行財富管理部高級投資顧問，為本地和亞洲高淨值客戶提供投資及交易建議。他定期在澳大利亞金融媒體上接受訪問，例如 Ausbiz。





Jonathen 擁有墨爾本大學的商業學士學位和 RMIT 的專業會計碩士學位。



美馳澳洲 (MA Financial Group)

美馳澳洲 (MA Financial Group) 是一間在澳洲證券交易所 (ASX) 上市，集資產管理、企業咨詢和股票交易與研究為一體的全方位金融服務集團。





自2009年成立以來，美馳澳洲在提供企業咨詢服務的交易總額超過1100億澳元，幫助客戶通過股權資本市場完成的融資總額超過139億澳元， 資產管理規模超過78億澳元。





美馳澳洲成立時是由紐約證券交易所上市的全球領先獨立投資銀行美馳集團（Moelis & Company）與本地管理團隊合作開設的合資企業；美馳集團與美馳澳洲互為戰略合作夥伴，在全球範圍內提供企業諮詢服務。現時集團在澳洲悉尼及墨爾本、中國北京、上海、香港擁有超過600名專業人才提供全方位的金融與投資服務。





