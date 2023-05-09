生活成本飊升銀行利潤創佳績：每分鐘賺 6 萬

要點： 澳洲四大行在六個月內總共賺了 160 億元。

西太平洋銀行最新公佈業績，上半年盈利增長 22% 至 40 億元。

官方現金利率提高有助增加銀行利潤。

澳洲「四大」銀行在全國面對生活成本危機和通脹不斷上升之際獲取巨利，六個月內共賺了 160 億元，即大約每分鐘賺 60,000 元。





西太平洋銀行 (Westpac) 在周一（5月8日）公佈了最新的業績，其上半年盈利增長 22% 至 40 億元，打破了銀行業利潤將降溫的預期，並創下自 2018 年以來最佳的半年業績。





澳洲國民銀行 (NAB) 和澳新銀行 (ANZ) 亦於上周公佈業績。NAB 半年盈利略高於40億元，增長 17%；而 ANZ同期盈利增長 23% 至 38 億元。





聯邦銀行 (Commonwealth Bank) 亦於今年較早時，公佈半年業績，盈利增長達9 %，達 52 億。而在本周會更新其交易報告。





而銀行利潤增長，有分析指是歸因於澳洲儲備銀行 (RBA)多月來為打擊高通脹而多次調高官方現金利率，以致大型銀行向貸款人收取的利息高於向存戶支付的存款利息，因此創造了可觀的利潤。





高通脹和高息令澳洲人苦不堪言，很多人負擔不起按揭供款、食物和藥物等開支。



墨爾本大學商業與經濟學院院長科夫曼 (Paul Kofman) 教授說，澳洲的銀行業結構一直相當穩健而且安全，「高利潤是你為此付出的代價」。





他說：「銀行的業績向上，因為有息差 — 即借款利率減去貸款利率**— 並會隨著利率上升。」





「所以，這為銀行創造了緩衝。與此同時，亦有人深受高息之苦，這會侵蝕銀行的利潤，客戶破產對銀行沒有好處。」





瑞銀集團 (UBS Group) 今年 3 月收購陷入財困的瑞士主要銀行—瑞士信貸 (Credit Suisse) 。另外，今年在美國有數間小型銀行倒閉，令人憂慮全球金融體系的穩健狀況。





不過，澳洲儲備銀行和財長查默斯 (Jim Chalmers) 亦向民眾大派「定心針」，強調澳洲銀行實力雄厚。



科夫曼教授說，澳洲的銀行在過往一段長時間內一直獲利甚豐。





「這在一定程度上反映了銀行的市場結構，有四家相當強大的銀行。」





「這種市場結構並沒有在這些銀行之間引入大量競爭，因此，與競爭激烈的市場相比，壓力並不大。」





科夫曼教授表示，如果加息嚴重影響銀行客戶償還房貸的能力，銀行的可觀盈利將不再。





有跡象顯示，這些巨額利潤可能不符某些投資者的預期，銀行利潤無法以同樣的速度持續增長。





ANZ 行政總裁艾略特 (Shayne Elliott) 警告，鑑於再融資熱潮中按揭貸款的競爭激烈，「未來六個月會比上半年艱難」。





Westpac 行政總裁克恩 (Peter King) 指出，該銀行未來的盈利率將會下降，並指因為通脹，需要削減成本。



在全國生活開支危機期間，澳洲「四大」銀行從通脹上升中獲利，六個月盈利達160 億元。 Source: AAP / Joel Carrett 財經網站 Rate City 的研究主管廷德爾 (Sally Tindall) 表示，還有其他一些跡象顯示銀行正感受到壓力。





她說：「在加息週期開始時，銀行為吸引新客而提供優惠，因為澳洲興起再融資熱潮。」





「然而，最近幾周，他們取消了部分新客戶優惠，因為借貸成本已經不足以彌補向大量客戶提供的這些優惠，所以他們撤回了部分。」





廷德爾表示，許多澳洲人將退休公積金投資於大型銀行，因此他們是小股東，「創紀錄的盈利亦對他們的公積金餘額有利。」





然而，澳洲研究所的謝里哥 (Greg Jericho) 稱，公積金有所增長對消費者來說只是寥以慰藉，因為在退休之前無法使用，而當下卻感受到加息的壓力。



謝里哥指出，銀行並非唯一一個在通脹升溫下創出佳績的行業。





他說：「事實上，自 2020 年以來，基本上是自從疫情以來，除了四個行業以外，各行各業的盈利增長都快於工資增長。」





「這的確突顯了我們一直在爭論的問題，即企業盈利一直是推高通脹和生活成本的原因，並不是強勁的工資、增長或類似的因素。 」





謝里哥謂澳洲研究所一直呼籲政府對超額利潤徵收暴利稅。





「當他們因為無關業務的原因而賺取這些利潤時 — 與儲備銀行加息無關，但他們是當中的得益者 — 我們促請政府應以更高的稅率向他們徵稅。」





他說，這筆稅收可以用來支援因加息而難以負擔按揭供款或更高租金的低收入人士。



