【你個電話有無問題?】Telstra多州用户昨晚訊號失靈

澳洲電訊為此亦在其社交網站上發表聲明。表示公司的技術人員由昨晚起一直在緊急進行搶救工作以解決問題，並向客戶道歉。





該公司又表示， 撥打緊急電話「000」和流動數據並不受到影響。







✔️ 10:05AM UPDATE Good news! The issue affecting mobile calls is now fixed. Massive thanks for sticking with us as we sorted it out. Some customers may need to retry calling if it doesn’t work the first time, or switch airplane mode on and off, but then you'll be good to go.



— Telstra (@Telstra) May 9, 2023







聲明又指，今次事件影響了在雪梨、布里斯本和堪培拉的一些用戶。而據澳洲電訊表示，新州和昆州的流動電話用戶受影響最大。





聲明又建議用戶關閉然後再打開飛行模式（airplane mode），或嘗試使用 Wi-Fi 或 FaceTime 等其他應用程式以數據接駁通話。





上個月，澳洲電訊在塔州東北部的流動電話服務亦出現問題，導致當地社區數天無法獲得可靠的電話和互聯網連接。





