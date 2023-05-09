【你個電話有無問題?】Telstra多州用户昨晚訊號失靈

澳洲電訊（Telstra）昨晚的網絡中斷，令澳洲各地的用戶無法撥打或接聽電話， 不過，澳洲電訊在今早（9／5）10時左右表示問題經已獲得解決。

Photo illustration in Brazil - 14 Nov 2022

In this photo illustration, the Telstra Corporation Limited logo seen displayed on a smartphone and in the background. (Photo by Rafael Henrique / SOPA Images/Sipa USA) Credit: SOPA Images/Sipa USA

澳洲電訊為此亦在其社交網站上發表聲明。表示公司的技術人員由昨晚起一直在緊急進行搶救工作以解決問題，並向客戶道歉。

該公司又表示， 撥打緊急電話「000」和流動數據並不受到影響。



聲明又指，今次事件影響了在雪梨、布里斯本和堪培拉的一些用戶。而據澳洲電訊表示，新州和昆州的流動電話用戶受影響最大。

聲明又建議用戶關閉然後再打開飛行模式（airplane mode），或嘗試使用 Wi-Fi 或 FaceTime 等其他應用程式以數據接駁通話。

上個月，澳洲電訊在塔州東北部的流動電話服務亦出現問題，導致當地社區數天無法獲得可靠的電話和互聯網連接。
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Published 9 May 2023 10:48am
Updated 35m ago 10:50am
By Selina Kong
Source: SBS