【重覆犯錯】考試成績與電訊客戶數據紛紛再洩

維州 VCE 考試在周一（12月12日）早上七點開始，考生可登入網站以查看成績。





但在維州高考成績前，新州HSC 成績亦因為技術問題提早在周六（12月10日）早上洩露，而有關成績定於在周四（12月15日）公布。





新州高中生指，這已是連續第二年 HSC 的分數提早洩露，比預期成績公布日期提早了五天。





提早得知成績的學生Angus McAlister 向《Weekend Today 》表示，他對自己提早得知成績感到震驚。





他表示自己在醒來的時間見到他的朋友發布了熟悉的 HSC 成績，他便向其查問從哪裡得到成績。





結果朋友發送了連結給他，而有關的連結竟是2021 年學生用作查看HSC 成績的連結。





他指將連結貼到瀏覽器中，他的成績就出現在眼前。





教育局已迅速把有關網站關閉。但有部分學生就因為成績被刪除後，才後知後覺發現而感到焦慮。





有未能提早得悉成績的學生表示，他們感到震驚，因為未能及時登錄。他害怕接下來的數日，有朋友已取得非常好的成績，但他仍不得在黑暗中等待。





新州教育廳長米切爾（Sarah Mitchel）已經就事件道歉，並表已經就事件展開調查。





米切爾指已經明確向新州教育標準局（NESA ）表示，對所發生的事情感到不滿，並要求完整的解釋。





新州教育標準局局長馬丁（Paul Martin）向九號台表示，他們應該可以在週內了解那個時期或那個時間到底發生了甚麼事，及後，他們將確保能夠為 2023 年部署安全防護措施。





工黨教育發言人 Prue Car 表示，連續第二年洩露結果表明「佩洛德政府在本應完善的程序上失誤了」。





她說：這種失誤為學生增加了不必要的壓力，他們中的許多人不確定是否會看到他們的最終成績。」她呼籲學生能夠「平等地看待他們的成績」。





另一邊廂，除了政府部門發生故障。澳洲電訊巨頭Telstra 亦錯誤將多名客戶的個人資料發布到網上。其中包括：客戶的姓名、電話號碼和地址。





Telstra 已聯絡受影響的客戶，為他們安排善後方案。同時，Telstra 亦為有關客戶致歉。





Telstra在聲明中表示，這並不是任何惡意網絡攻擊，而是錯誤。





總裁阿克蘭（Michael Ackland）形容這是對信任不可接受的破壞。





他將此歸咎於「數據庫失調」，並正在努力將數據從互聯網上撤下。他亦指正在進行內部調查，以更好地了解它是如何發生的，並防止它再次發生。

